歐倩怡重提婚前曾小產 稱是人生經歷 游嘉欣跟溫碧霞撞樣？ (18:31)

歐倩怡近日受訪重提當年臨結婚前小產一事，她解釋只是分享人生經歷，開心和不開心都是人生一部分，每個人都有不同故事。（林蘊兒攝）

歐倩怡和游嘉欣等今早（19日）參與慈善步行，歐倩怡近日受訪時，重提當年臨結婚前小產一事，歐倩怡解釋只是分享人生經歷，開心和不開心都是人生一部分，每個人都有不同故事。

她承認10年前曾在其他傳媒提及小產一事，今次重提並非故意將舊事挖出來，她說：「這是人生經歷一部分，有媒體想我分享備孕前和懷孕期間，女性需注意的營養問題，及產後應該如何進補調理，幫助身體康復。」歐倩怡坦言與前夫郭晉安當年奉子成婚，臨舉行婚禮前不幸小產，但婚禮繼續。

問到為何婚禮不延期，歐倩怡稱沒有想太多，她說：「我很被動，結婚不是一個人的事，我只負責照顧好自己身體。其他事...命運就是這樣，不需要介懷決定是對與錯。」歐倩怡重申人生經歷有高有低，被追問郭晉安知道她小產後，竟沒有要求延遲舉行婚禮，她表示對前夫和以前的事都不想多提。

游嘉欣首次參加慈善步行，最近在內地攝新劇《夫妻的博弈》，劇中她與高海寧有很多對手戲，大讚高海寧似大姐姐，予人安全感和很照顧後輩。提到最近發現，當網上搜尋她的名字，會出現溫碧霞相片，游嘉欣聞言好奇地說：「真的嗎？好得意。小時候很喜歡她飾演《封神榜》妲己角色。或者有人覺得我們似樣，不過都好開心，因為覺得前輩好有魅力，看劇已喜歡她。」

（即時娛樂）