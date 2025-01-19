古天樂未試過反串 預告公司減產 李幸倪盼年底紅館開騷 挑戰四面台 (19:25)

古天樂（古仔）今天（19日）以形象大使身分，到沙田馬場出席「時尚賽馬日」，李幸倪（Gin Lee）擔任表演嘉賓，同場還有朱鑑然、馬志威、湯君慈和范麒智等。

古仔還擔任「最佳服飾大獎」評審之一，問到評審準則？古仔表示要切合主題，以前英式時代，男女都以英式打扮，男的紳士、女的打傘和戴帽子，但現在潮流已改變，他會看創意及配搭。

他說：「我著衫就講求舒服、自然，不要衣不稱身。（有什麼服飾不會穿？）女裝。拍戲試過一次，與鄭中基同穿女裝演出，但反串扮女人就未試過。（想反串演出？）以前有想反串演類似《霸王別姬》戲種，但現在很少這戲種。（仍有反串演出念頭？）現在不到我想，要市場需要。（覺得女裝扮相靚嗎？）不知道，我多鬚根好難上粉，不過可以靠後期修補。」張國榮（哥哥）、黎明和劉德華等曾反串演出，古仔覺得女裝扮相最靚、印象最深刻是《霸王別姬》中的哥哥。

古仔表示未歲晚收爐，日內還前往馬來西亞宣傳賀歲片《臨時決鬥》。說到泰國最近成為「賣豬仔」到緬甸邊界KK園的中轉站，經常到泰國的古仔說：「我去旅行覺得沒問題，因現在不是拐賣，而是誘騙，不過，我最近聽身在泰國朋友講，事件確對泰國旅遊業造成影響，但我覺得毋需太過擔心，去人多的地方，相信不會有問題。」古仔經常出外工作和旅行，未遇過偷竊及遺失物品：「我為人好小心謹慎。」古仔日前預計今年港片會縮減到一個恐怖地步，其公司亦會減產，他透露公司今年計劃開幾部戲，自己也只演出2部電影。

擔任表現嘉賓的Gin Lee與同事碰運氣，小賭怡情。她透露農曆新年休息數天，之後再在事業上衝刺，盼年底在紅館舉行演唱會，挑戰四面台。說到早前在「叱咤頒獎禮」奪女歌手金獎，問男友有否與她慶祝？她大耍太極說：「有跟家人、同事和同事慶祝。（男友呢？）也有。（有否送東西獎勵？）沒有，我在物質上沒太多要求。」

（即時娛樂）