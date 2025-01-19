張敬軒強調沒操控《叱咤》賽果 生日獲老闆贈700萬房車 (20:26)

張敬軒今天（19日）出席代言品牌活動，與過千粉絲見面，提早團年及慶祝下月1日的44歲生日。軒仔表示隨住年齡漸大，開始喜歡熱鬧地過生日。他表示生日願望是父母身體健康及聽聽話話︰「媽媽下月約了朋友去日本旅行，我便向公司申請3星期假期照顧爸爸，要𧨾他食藥、帶他看醫生。我要不停改裝他的電動輪椅，加了很多設備，可媲美『攞你命3000』﹗爸爸還想帶匕首外出傍身，我當然阻止，以免觸犯法例。」談到他近日以價值700多萬的豪華房車代步，軒仔稱是老闆楊受成送的生日禮物兼勤工獎勵，希望其父母外出時能坐得舒服。

有指他去年在澳門開了33場演唱會，為當地帶來高達5億元的經濟效益，軒仔希望也能帶動香港經濟︰「疫情後，香港與澳門的創傷不是單靠演唱會就可復原。現在有小陽春的感覺，希望今年會更好。」謝霆鋒宣布將於啟德開騷，軒仔說︰「我有留意啟德新場地的反應，但今年暫時沒計劃在香港開騷。謝霆鋒宣布開騷後，收到不少朋友來電請我幫忙買飛，謝霆鋒很威水。」

談到今年在叱咤頒獎禮上捧蛋，他說︰「沒失望，為其他人得獎而高興。每個頒獎禮也是公平的，歌手有沒有獎也要繼續努力。」對於被網民質疑影響賽果，軒仔稱不明白有人會有此想法︰「大家太看得起我﹗如果能操控賽果，我就應該有獎。我與電台的關係是平常交往，伯樂及亦師亦友的周國豐從前在港台工作。我曾送他銀包，他也退回給我。我跟商台、新城的朋友食飯都是AA制，香港有廉政公署，所以大家來往時要有分寸，我會懂得避忌。我在頒獎禮後有看網上留言，明白大家有情緒。我與陳卓賢都是估馮允謙得金獎的﹗比賽機制，問電台最清楚。」

至於黎彼得稱不知道張敬軒是誰，軒仔認為前輩沒留意他的音樂屬正常，他會自我檢討，做好自己以獲取更多認受性。軒仔說︰「前輩所言，我虛心接受，因為有他的道理。或者不止是黎彼得前輩，很多人也不認識我，我有必要加大範圍宣傳。如果我在香港開騷，會邀請他來欣賞。」

（即時娛樂）