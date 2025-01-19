台慶頒獎禮2024｜馬國明楊茜堯膺大灣區視帝后 (20:59)

《萬千星輝頒獎典禮2024》今晚（19日）舉行，「大灣區最喜愛TVB男、女主角」分別由馬國明（《飛常日誌》）及楊茜堯（《黑色月光》）奪得，《黑色月光》同時獲頒「大灣區最喜愛TVB劇集」。陳貝兒主持的《無窮之路IV - 一帶一路》則獲頒「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」。馬國明得知獲獎時一臉愕然，他說︰「冇諗過《飛常日誌》會攞獎，我唔係話套劇唔好，因為套劇係上年1月播，通常咁耐之前嘅嘢，觀眾會唔記得咗。我知道呢個獎係大灣區觀眾投票，所以好多謝佢哋﹗」

楊茜堯上台時笑言沒想過現在的女主角獎會那麼早頒發，她還以為有時間想想得獎時要說什麼。楊茜堯說︰「我12年前，已經12年啦，企喺TVB頒獎台嘅時候，我話畀大家聽，我話我會繼續努力，唔會驕傲。12年後，我依家以另一個名企喺呢個台度。人哋問我點解要改名，除咗為小朋友之外，我希望可以帶一個全新嘅形象畀自己。希望喺佢哋（小朋友）嘅人生之中，佢哋會好驕傲我係一個好嘅媽媽，我係工作上面有好好嘅成就。」楊茜堯發言時一度哽咽，又數度叮囑台下工作人員不要催促，稱如再有機會上台，會把佔用多了的時間歸還。

她繼續說︰「多謝《黑色月光》團隊對我無條件嘅信任，無論我做得好唔好都會接受我、接納我。多謝經理人，佢由我細細個帶到依家已經25年，從來都冇放棄過我。多謝我老公（羅子溢），有你喺我身邊，我好多嘢都可以唔care，但係有你喺我身邊，我覺得我好多嘢都可以做得更加好。今晚我哋兩公婆成績係點都好，都畀小朋友一個美好嘅回憶。我知道我媽咪應該睇電視望住我，多謝媽咪無條件幫我照顧屋企，等我可以放心出嚟拍嘢。我完全準備好晒，有劇就搵我啦，但都要畀時間我搞掂屋企先。我等你哋，多謝大家﹗」

（即時娛樂）