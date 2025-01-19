台慶頒獎禮2024｜傅嘉莉開齋 奪最佳女配角激動落淚 (21:54)

《萬千星輝頒獎典禮2024》今晚（19日）舉行，傅嘉莉憑《反黑英雄》奪得她的第一個電視獎項-「最佳女配角」。她上台領獎時激動落淚︰「我真係冇諗過拎到『最佳女配角』。」傅嘉莉公開多謝高層曾勵珍（珍姐）。她說︰「 珍姐當年叫咗我番嚟。我做咗10年模特兒，我唔知自己可唔可以做模特兒嘅時候，做咗模特兒。我都唔知自己可唔可以做演員嘅時候，係珍姐邀請我嚟TVB。我好想同你講對唔住，我知我入咗嚟之後好多嘢都唔識，亦都可能講錯咗好多嘢。我好多謝珍姐同我講咗一句說話，叫我唔識講嘢就唔好講嘢，冇新聞好過有新聞，叫我踏踏實實去做好自己、做好演員。我呢幾年好努力同低調做好自己，我想用行動證明畀你睇，我希望我冇令你失望。」

傅嘉莉接着多謝高層樂易玲及監製鍾澍佳︰「我都好多謝樂小姐。我哋公司有兩位非常之好嘅女性榜樣，畀我去做好女性嘅角色。多謝樂小姐，佢係一個好聰明嘅女士，畀咗好多好好嘅意見我，幾年前畀咗好多唔同嘅角色我，令我可以嘗試唔同嘅角色。多謝鍾澍佳總監製，你喺我對自己都冇信心嘅時候，你對我好有信心，畀我拍咗《香港人在北京》。你同我講其他嘢唔使做，做好演員就夠。好微不足道嘅一句說話，但係我擺喺心入面。我真係攞咗『最佳女配角』呀﹗我真係好鍾意做戲，我會更加努力去做好每一個角色，去配得起呢個『最佳女配角』﹗」

（即時娛樂）