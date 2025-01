next

《萬千星輝頒獎典禮2024》今晚(19日)舉行,馬來西亞最喜愛TVB男、女主角分別由張振朗及張曦雯奪得。張振朗哽咽地表示入行10幾年,得到好多機會磨練,希望表現未有令大家失望。他說:「獎項對我來說是很遠的事,以前拍藝人年曆相,我企尾三排,曾想過能否企前排,拍劇做小角色又想過能否做主角。我覺得原來是有希望的,只要你想就會得到。」

張曦雯憑《企業強人》得獎,她自言是在《強人》的宇宙裏長大,又多謝伯樂監製羅永賢,表示當年因為在升降機內向羅永賢打了聲招呼,才獲對方邀請拍劇。張曦雯說︰「我身邊有很多Super Hero保護及支持我,多謝父母教我要做有禮的人,也要多謝Mark(外籍男友)。You are being my rock﹗我知自己仍有很多不足,以後會保持謙虛,繼續走我的演員路。」

《企業強人》獲頒「馬來西亞最喜愛TVB劇集」,「馬來西亞最喜愛綜藝及資訊節目」則是《獎門人感謝祭》。

(即時娛樂)