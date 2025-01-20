甄子丹自嘲年紀大捱唔到 無意返TVB拍劇 稱爆粗唔代表冇文化 (12:15)

曾是無綫藝訓班學員的「宇宙最強」甄子丹，昨晚（19日）擔任在澳門舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳劇集」頒獎嘉賓，他認為賽果公平公正，他說：「我想個個都贏，但沒有可能，無論是獲獎或提名都好，也應該受讚賞，因每個角色都花很多時間和心血，自己也在這個圈很多年，覺得每個人的努力和付出都值得鼓掌，所以幫他們講最好加埋人工。」

甄子丹稱在無綫浸出來的演員都很犀利，他說：「我30多年前亦曾在無綫拍過很多劇，當時拍劇比現在更辛苦，日夜顛倒，要應付很多場戲，有時24小時不能睡，隻眼都開不到，還要背對白，意志力要幾強吖！」問可有意返無綫拍劇？他則說：「我唔得喇！年紀大了，捱不到。」

問到大女甄濟如（Jasmine）又可有興趣拍劇？甄子丹表示Jasmine剛起步當歌手，故會專注在音樂上學習。昨天是囡囡21歲生日，他透露太太汪詩詩和Jasmine有陪他來澳門，頒完獎便繼續為女兒慶祝，他說：「女兒剛剛21歲，夠年齡可以帶她入賭場玩，大個女可以讓她見識。」

對於身兼監製、導演及主演的電影《誤判》製作特輯，甄子丹在拍攝期間表現相當肉緊，向劇組爆粗，他說：「個個都爆粗㗎啦！講粗口不代表冇文化，有文化的都可以講粗口，我覺得這樣不代表一個人有沒有修養，這只是片場文化，我又不是針對別人，好正常，當然是我OK了，才讓片段出街。」

（即時娛樂）