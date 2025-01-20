雲浩影推出第3張專輯 造型罕有性感 珠片拮肉身體扭曲 (12:30)

Cloud要躺在玻璃餐枱下，工作人員再從高處倒水至枱上以捕捉唯美畫面。（大會提供）

盛傳與星級音樂監製T-Ma熱戀中的雲浩影（Cloud），今天（20日）推出第3張個人專輯「TOUCH OF ABSENCE」，以自我成長為題。新碟主題與Cloud的首張專輯「The Cloud」以及第二張專輯「INTRODUCTION to PAIN」互相呼應，講述傷痛過後、沉澱自我再重新出發的過程。

為拍攝新碟靚相，Cloud與團隊凌晨4點出發，成功捕捉美麗柔和陽光。今次造型亦較過往性感，Cloud起初有些擔心，但拍攝過後滿足表示期待成品。

新碟靚相由Miss Bean操刀，是2人繼首張專輯「The Cloud」後再度合作，Cloud欣賞對方的作品。拍攝場地空間寬敞，陽光透過落地大玻璃滲入，非常舒服。Cloud表示今次拍攝風格與過往不同，更著重空間感，她說：「過往係好多Close up、會有好多唔同嘅衫，今次係更加著重情感、Pose上嘅表達。」

Cloud換上不同造型，分別是搶眼的紅色上衣和透視珠片裙，以及高貴的白色貼身長裙，兩套衫均有若隱若現的感覺。她表示配搭上有新嘗試，她說：「今次嘅衫的確係比較性感，自己都有少少擔心，有做Gym、打下網球同食少啲Carbs（碳水化合物）。呢啲衫都係我平時比較少着嘅類型，好似呢件紅色衫，我平時好少着紅色，為咗迎合主題就嘗試咗好多唔同顏色，表現到雲唔同嘅面貌同狀態。」

團隊利用水和冰去表達雲不同的狀態，其中一個場景，Cloud要躺在玻璃餐枱下，工作人員再從高處倒水至枱上以捕捉唯美畫面。被枱腳包圍的Cloud要在狹窄空間內擺出多個甫士，甚有難度。另外，身穿珠片裙的她，不時要蹲低或躺下，她說：「辛苦係可能要用手踭撐住個石屎地，成個身體嘅力放晒喺度，或者要着住珠片裙要做啲姿勢，呢啲片片全部都拮入肉，辛苦但值得，好期待想睇到成品。」

Cloud感恩入行第3年能推出第3張個人專輯，她透露新碟內有一首自己很喜歡的英文Cover歌。至於新年願望，她盼舉行個人演唱會，她笑說：「2025年好開心出咗呢隻碟，更加期待會有大碟，更加期待會唔會有自己個人演唱會。入行都一段時間，好想將自己儲落嘅歌，排一個演唱會嘅Rundown送畀大家，呢個都係我嘅願望。」

（即時娛樂）