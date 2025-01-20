《流氓讀書會》黃旼炫處男動作劇登場 《換乘戀愛》成員再合體 (13:23)

全新話題韓劇《流氓讀書會》、韓綜《第六感City Tour》以及真人騷《換乘戀愛：另一個開始》，在本周起登陸「黃Viu」。

《流氓讀書會》1月23日首播

改編自人氣網絡漫畫，由黃旼炫和韓智恩主演的青春勵志韓劇《流氓讀書會》，講述少年尹佳敏（黃旼炫飾）一心認真讀書，但他的才華只在打架上，為了追尋讀書夢，他在全國最差的流星工業高中組建「學習小組」準備高考，一場熱血故事由此展開。

《流氓讀書會》原著漫擁有龐大讀者群，劇組宣布劇集真人版時，引發討論，不少粉絲在社交平台直呼期待：「天啊！期待很久了！好愛這部漫畫！」該劇導演亦大讚黃旼炫與角色同步率極高：「他對於角色和場景都有充分了解，也把『佳敏』動作戲處理得有吸引力！」

《換乘戀愛：另一個開始》1月22日首播

人稱「戀綜天花板」、韓國戀愛實境真人騷《換乘戀愛》第一季播出後，掀起當地戀綜熱潮，節目3季以來創下不少收視紀錄；《換乘戀愛4》將於年內播出，播出前將推出衍生節目《換乘戀愛：另一個開始》為第4季熱身。

《換乘戀愛：另一個開始》由第一至三季固定主持人李龍真、Yura和金叡園繼續留任，並邀請了前3季人氣嘉賓包括《換乘1》「冰山美人」李惠善和鄭慧仁、《換乘2》「顏值擔當」鄭圭民和朴奈言，以及《換乘3》「陽光男孩」金光泰等參與旅行，記錄他們在旅途中所發生的趣事。

《第六感City Tour》 2月6日首播

由劉在錫、宋恩伊、高庚杓和OH MY GIRL成員MIMI領軍的《第六感City Tour》 為綜藝節目《第六感》外傳，3人在每集節目到訪3個地點，並通過「望、聞、問、切」推敲出哪一個才是虛假地點。

《第六感》在2022年第3季結束後，時隔3年再回歸，新成員加入亦備受關注，當中宋恩伊和劉在錫相識逾20年；甚少主持綜藝的高庚杓、在《Biong Biong地球娛樂室》展現反轉魅力的MIMI，亦有望成為節目一大助力！

（即時娛樂）