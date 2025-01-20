電影評論學會回應《破‧地獄》遭冷待及被指小圈子選舉 (13:48)

第31屆香港電影評論學會大獎日前公布得獎名單，電影《破•地獄》收逾1.5億元登香港華語片票房榜首，卻一個獎項也沒有，僅成為十大推薦電影之一，令不少人大跌眼鏡，感到驚訝與失望，更批評是小圈子選舉，連電影評論學會創會會員、資深電影人文雋，亦曾在其網上節目表示，《破》遭電影評論學會冷待。昨天（19日）電影評論學會在旺角舉行公開論壇。

席上，學會表示1月12日眾會員經過9小時討論，才得出現在賽果，過程中大家有很多不同意見及分歧。若最佳電影不是《九龍城寨之圍城》，是《破•地獄》的話，相信又會另一種聲音，會問何解不是《九龍城寨之圍城》獲獎？否認電影評論學會口徑一致去捧或踩低某部電影，是大家經過溝通取中間點。

對於《破•地獄》5個獎項全部落空，只獲十大推薦電影之一，有否虧待該片？成為歷史罪人？他們稱不是現在去講，要在10年20年後先講，現在講都是「口水戰」，意義不大。推薦電影也相當重要，亦是一個獎項，是否絕對公道？只可說投票是有原則，有嚴謹法則決定獎項產生。

他們說電影評論學會現在有網上點評，透露《破•地獄》上映後，並非壓倒性獲好評，正反兩面的評價都有。在第一輪投票，最多人肯定《破》片是「最佳女演員」衛詩雅，她在第一輪投票名列前茅，但獎項始終得一個，唯有取捨及考慮，討論相當激烈，最後敗給《虎毒不》談善言，大獎未必全是大家心水，但會員經過嚴謹討論和投票得出來。

他們表示過去演員獲獎，電影沒入選推薦電影是常有的事，一點也不驚奇，今屆《虎毒不》談善言獲最佳女演員，電影都未能入圍推薦電影，過往有八屆亦出現這情况，第八屆劉青雲和鄭秀文分別憑《絕世好Bra》和《鍾無艷》獲最佳男、女演員，兩部片都沒入十大推薦電影。《虎毒不》雖未正式上映，但放映了5場夠資格入圍。

席上有影評人覺得《破•地獄》父女之間的關係很表面，許冠文多次當著女兒衛詩雅面前說她「污糟邋遢」，他不喜歡這麼表面解釋，但另一影評人就不認同表面，覺得是篇幅問題，加上今年女演員表現均出色，試過一屆最佳女演員從缺，因感青黃不接。

又指7年前《失眠》已留意衛詩雅，今年她再憑《破•地獄》受關注，讓坊間看到她演出很有力量，認為衛詩雅今年只是不好彩，遇到很多好演員，賽果最後排第三，第二是《看我今天怎麼說》鍾雪瑩，因她們戲分比重較多。《久別重逢》許恩怡都好搶眼，她之後可能行得更遠。

至於劉青震憑《爸爸》奪最佳男演員，他們表示會員提出觀點，指劉青雲今次與非職業演員「兒子」蘇文濤演出，令青雲演出上變化令人刮目相看，對青雲演出深感佩服。

論壇結束後，電影評論學會理事陳志華接受《明報》訪問，對於《破•地獄》叫好又叫座，全城關注，最終只入選十大推薦電影，他強調推薦電影都是獎項，頒獎典禮都會邀請他們出席領獎及發表感言，他說：「唔好當電影評論學會冇畀獎佢。」

問到許冠文和黃子華為何敗給劉青雲，有什麼不足地方？他說：「入圍演員都表現出色，許冠文有乜嘢蝕底？真係戲分被分薄，佢同黃子華都係主角，戲分自然比由頭演到落尾嘅青雲輸蝕啲，最主要係戲分問題，衛詩雅都係戲分問題，佢哋演出好好，絕對冇問題。

許冠文作為喜劇演員，唔笑依然咁好睇，飾演爸爸好有神采，跟女兒和兒子之間關係好好睇，可能電影要兼顧講香港殯儀業，戲分始終分薄咗，呢個是可惜。今年對手太強，戲分又多，好開心見到許冠文好好，黃子華亦放低咗搞笑，我好期望黃子華有更加多演出，近年演出多部舞台劇，都有唔同嘗試，之前《最後禮物》𠵱家《香港式離婚》，同佢以前形象相差很遠，期望電影可否睇到佢呢一面。」

對於文雋指學會冷待《破•地獄》，他多謝對方提點，不單止文雋，支持不同電影都會說他們不合理，例如有人喜歡《爸爸》，但為何不是最佳電影？有人覺得他們冷待《從今以後》，始終每個獎項得一個，去到投票都要相信結果，多會員喜歡這部戲覺得是最佳，也沒有辦法：「多謝文雋提醒我哋，唔好忽略一啲觀眾好鍾意嘅電影，其實佢哋冇忽略到，之前都講《破•地獄》只差少少入到五強。」

對於被指小圈子選舉？他說：「的確得2、30名會員投票，始終係一個評審團制度，金馬獎只得17名評審，會容易被label係小圈子，但所謂小圈子有佢嘅好處，希望留意一啲可能被公眾忽略嘅電影，都算係電影評論學會的宗旨。

可能大家對電影評論學會大獎好大期望，始終都係一個有自己取向嘅會，用影評角度去睇，用討論機制去做。（會否檢討機制？）都開心，難得有2部電影破億，有好多人好耐冇入戲院，再入戲院睇《破•地獄）或《九龍城寨之圍城》，觀眾好肉緊，點解唔頒獎畀佢，我完全理解，但會員未必全部戲睇晒，每年大家到現場，經過討論先作出投票。」

（即時娛樂）