台慶頒獎禮｜視帝視后賽果惹爭議 網民戥YoYo羅子溢楊茜堯不值 (16:19)

有網民稱龔嘉欣在《殺手》及《靈戲迫人》的演出，比起她在《企業強人》演出為佳。（娛樂組澳門直擊）

昨晚（19日）在澳門舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》，所有賽果塵埃落定，《反黑英雄》獲5獎成為大贏家，張振朗膺雙料視帝，龔嘉欣（Katy）亦開齋首次登視后寶座，不過賽果備受爭議，有網民指話題劇《黑色月光》僅憑楊茜堯封大灣區視后，另一部由羅子溢和陳自瑤（YoYo）主演的《婚後事》更捧蛋收場，YoYo和胡定欣未能打入視后最後五強，令不少網民大跌眼鏡。

有網民分析指張曦雯獲無綫力捧﹑楊茜堯有料﹑林夏薇在《黑》劇有突破﹑姚子羚本身好戲，而Katy演技向來也不錯，她在《殺手》及《靈戲迫人》曾獲提名但未攞獎，反而《企業強人》未被看高一線情况下，卻捧走視后；情况同樣發生在視帝獎，網民稱羅子溢在《婚後事》的演技比張振朗更好，替羅子溢感不值，而王浩信捧走華鼎獎視帝，卻未能打入視帝最後五強，而《企業強人》的譚俊彥亦未能躋身五強。

網民亦指不明解《黑色月光》為何只得1個獎：「黃翠如攞唔到最佳女配角，王浩信連視帝五強都入唔到，楊怡（楊茜堯）咁好戲都冇（本地）視后拎，最佳劇集都攞唔到。」亦有網民持不同意見，指《黑色月光》賣演員﹑本身套劇好無聊，反觀《反黑英雄》贏了幾個大獎，證明部劇好看，惟對姚子羚失落視后感可惜。

相關新聞：台慶頒獎禮2024｜出爐視帝后張振朗龔嘉欣回應被指爆冷

（即時娛樂）