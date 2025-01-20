《破‧地獄》父女檔謝票 許冠文盼票房收2.2億 贈結婚禮物予衛詩雅 (18:48)

英皇電影《破‧地獄》上映踏入第11個星期，最新港澳累積票房數字，突破1億5千8百萬，昨日導演陳茂賢、聯同許冠文及衛詩雅現身大圍出席謝票活動。

Michael笑言望《破‧地獄》票房收2.2億，寓意香港人打破任何困難，他於謝票後分享感言，語重心長祝願香港人及香港電影同樣向好，Michael說：「我同好多香港人一樣，一生都希望進步同埋破紀錄，一生人都曾經追求過幾次，喺呢位天才洋溢嘅導演（陳茂賢）嘅作品，又令到我再感受到一次。不過今次未破得晒，仲有6000萬左右，就可以破到香港所有電影嘅紀錄，嗰部係2億2千萬票房嘅《End Game》（《復仇者聯盟：終局之戰》），如果大家已經睇咗4次，唔爭在睇夠8次。呢個唔只係我嘅夢，如果香港可以有一部2億2千萬票房嘅香港電影，咁就證明香港人可以做晒任何嘢，雖然暫時環境比較惡劣，不過我哋好快就可以破任何困難﹑任何嘅紀錄。」

Michael除了現身謝票，更為同場的Michelle帶來一支酒，作為結婚禮物，Michael表示事源下月跟家人外遊，未能出席Michelle的婚禮。於謝票期間驚喜表心意，Michael更笑言：「之前我個女嫁之前，我都係同佢開咗支酒分享心事，仲同佢講咗好多男人秘密，不過就唔方便喺呢度講。」搞鬼的Michael約定Michelle再聚，私底下分享。Michelle接過Michael的禮物更眼泛淚光，她指：「好多謝Michael San，感覺真係多咗一個阿爸，好感動，我同Michael San個女一樣，都係咁啱叫Michelle，特別有親切感。」

導演陳茂賢亦分享：「拍攝時因為每位演員都好專注演出，每場都要投入情緒，嗰陣其實大家都未有好多機會傾偈，係拍完電影經歷密集式宣傳，又多啲時間互相了解，形成咗呢股凝聚力。」

（即時娛樂）