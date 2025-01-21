楊千嬅53場巡唱結束 放假享家庭樂 預告有新計劃賀入行30年 (11:28)

楊千嬅《MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會》巡演了1年半，前天（19日）終於來到尾站第53場，歌迷為她提早慶祝生日，全場不停大合唱，台上台下均依依不捨，眼淚連連。千嬅世巡一共唱了53場，總入場人次逾85萬，亦刷新了她的個人紀錄。

來到最後一場，她特意把整個演出Rundown，大倒轉由尾唱番上開場，她說：「今（前）日係一個非常特別的一晚。特別之處是，呢個Rundown，大家可以認識我的音樂，分享畀朋友聽，正正就係我想見到嘅MY TREE OF LIVE呢個演出核心價值，就正如今（前）晚，無論由頭開始到結束，結束亦是一個開始。人生的經歷，就係生生不息一直咁不斷循環，不會有永遠好境，也不會永遠逆境。

我哋一次又一次遇到唔同挑戰，可能每一次結果都係不一樣，甚至會毀滅化為灰燼，但我好想同大家講，其實你唔需要害怕，你只要相信，因為所有灰燼同毀滅，其實係個天畀機會你重新開始。每一個開始， 只係要表達一個最強大自己，不需要恐懼，最大辦法就係面對恐懼，即使有一日，我又再變為灰燼，但唔需要害怕，只要我相信生命仍有慶祝事情，我可以你都可以！

保護我哋係每一個年輪，有放棄勇氣，不如變成往前走的勇氣，希望呢棵樹可以種係你心入面，希望我的音樂可以陪著大家，很感謝你哋用呢53場，同我哋興建很大森林，多謝大家。」然後千嬅唱出《狼來了》。

這次廣州演唱會，千嬅邀請衛蘭、江海迦和周柏豪擔任嘉賓，令其中3天觀眾非常驚喜。曾經同過唱片公司，認識多年，千嬅笑言竟然等到演唱會，才有機會跟衛蘭合作，2人合唱了《少女的祈禱》和《就算世界無童話》；同為千嬅寫歌的江海迦則合唱《上善如酒》；千嬅與柏豪首次合唱《煉金術》，柏豪台上表示，10年來一直記著千嬅教他的說話：「做歌手做人一樣，不同階段都會畀人嫌棄你，上一層又重頭再來，要執實堅持，加油周柏豪，呢句說話係我心入面10年，我今日有咁嘅成績，就係呢句話不斷鼓勵我，多謝千嬅。」

2025年是千嬅出道的第30年，她說：「感謝呢30年同我一齊成長嘅歌迷和歌迷會，我冇諗過自己可以唱咁多年，今（前）晚唱到很多舊歌，都感觸落淚，唔係唱唔到，而係每首歌詞，都將我人生再顯示一次，令到我又感動又感恩。走到半百人生，終於明白，『歲月長衣裳薄』、懂得如何『忘記智商去做人』去修煉人生 ，我以前好執著，好想成功，不斷努力追求，好想證明畀人睇我係得。

好想我父母因為我自豪，𠵱家經歷過咁多，終於層次唔同咗，係唔使追求別人認同，我𠵱家好開心，我好自豪我有咁好嘅父母，我好自豪我有咁好團隊，咁好嘅歌迷，我自豪自己有咁多好歌得到咁多，自豪曾經認識過很多合作上好伙伴，幫我好多，我要多謝我個仔，畀咁多好能量我。」

這次巡演過後，千嬅表示可以好好休息：「首先要養好自己身體啦，放鬆心情休息，剛剛雖然已經一家人去過迪拜玩，但係唔一樣，仍在巡演當中，要好小心保持身體健康，不能病倒，飲食都好小心。𠵱家可以休息幾個月，享受新年家庭樂，乜都食得！」2025年準備新的項目，千嬅表示一直有錄新歌，今年將會推出；適逢出道30周年，她已準備好驚喜送給歌迷，希望到時大家會喜歡。

慶功宴上千嬅開香檳切生日蛋糕，主辦單位備了近200萬現金給團隊大抽獎，人人有份永不落空。她在台上感謝所有工作人員：「多謝各位，21個月來的辛苦，經歷了春夏秋冬！呢個MY TREE OF LIVE的演唱會，對我來說係一個獎項。呢5年遭遇人生起跌，一度以為自己係咪就咁番去湊仔算啦？

今日回頭望，原來自己好多嘢未做完，演唱會由籌備到今日發現自己仲有好多可能性，我嘅前途仲可以發育，呢個Tour識到好多新知舊友，同我一齊創造佳績，期待之後再同大家創造更多美好未來，今（昨）晚冇理由唔飲啦，咁開心！丁生（丁子高）唔好禁制我，最多一啖酒一啖中藥。」

（即時娛樂）