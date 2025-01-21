張繼聰挑戰體能極限 爆肌登場 《金童》先導預告曝光 (12:23)

45歲張繼聰最新電影力作《金童》強勢出擊，他挑戰體能極限，成功操肌圓夢。新作首條預告片曝光，「金童」渾身激發正能量。

預告開首一幕又一幕拳擊訓練、擂台上連場激戰，爆肌上陣的阿聰，臉上戰績纍纍，有備而戰，儘管被對手擊倒，但仍憑着信念和堅持到最後，正如他在預告中所言：「邊個理由夠厚？就可以撐到最後！」

戲中飾演過氣天才拳手「金童」的阿聰，為了今次演出，無論戲內、戲外所下的苦功，足以寫血淚史。阿聰透露已將整個艱辛鍛練過程拍下來，稍後會公開這輯有血有淚紀錄片，讓大家知道「金童」之路如何練成。

人生總會有任性的時候，阿聰這次的「任性」，完全超出自己預算之內，他仍不可置信的說：「現在回想起當日自己，也覺得瘋狂。電影開拍前的一段漫長日子，已經開始給自己特訓，連出埠拍戲也有教練跟身，即使拍了一整個通宵戲，其他人在收工休息，我仍在不停訓練，無論飲食、體能上都給自己刻苦鍛練，所做的一切都好像跟自己作對，為了這個角色，我可以去到很盡，盡到自己也不能相信！」

阿聰透露試過練到身體上所承受痛楚，讓他感覺好像被人打了一頓，但信念戰勝一切，正如電影想要帶出信息一樣：「邊個理由夠厚？就可以撐到最後！」也正正是阿聰演活了《金童》的原因，及所要達到的另一個人生目標。

（即時娛樂）