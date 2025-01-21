首個生日應援勁Surprise Ada@VIVA盼牛一開工搵錢 (12:52)

女團VIVA成員姜咏鑫（Ada）今個月生日，早前她迎來入行後，首個Fans為她舉辦的生日應援，早前Ada親身走到茶舍打卡，見到現場佈置，令她大感驚喜。

Ada以往生日收到信息或粉絲的DM祝福，生日應援是人生第一次，她說：「今次佢哋幫我整咗個茶飲店嘅應援，有手幅、鎖匙扣、Postcard，呢啲都係第一次發生喺我身上，所以都係一個surprise。」Ada落舖打卡當日，有歌迷聞風而至，現場跟她唱生日歌、切蛋糕及送上禮物，她說：「今年畀我感覺係超級唔同，而且覺得：『吖！原來有咁多人惜我。』嘅感覺。」知道歌迷於1個多月前已開始籌備，Ada除了感動亦十分識做，自掏腰包請全場fans飲茶，以表示對他們的謝意。

她表示在生日應援上，看到很多「新」面孔最令她開心，她說：「見到有好多新面孔，但我問番佢哋，原來其實係舊面孔。係喺我之前參加比賽完市集見過面，過咗咁多年之後，我成為女團，我生日佢哋都特登到場送上祝福，keep住咁耐都有人支持我嘅感覺，呢一樣嘢係令到我好開心。」

至於生日願望，Ada起初大賣關子，她說：「可能對我嚟講係好事，對其他人唔知係唔係一件好事。」原來她希望將來VIVA每位成員的生日，都在工作中度過，她解釋：「一嚟喺工作中度過，代表我哋有job，同埋我哋可以一齊過生日；二嚟就係Ｍani（霍汶希）有講生日有Job接嘅話，係一件好事，代表嚟緊keep住一直有錢掙，我覺得係祝福，大家生日時候不如一齊搵錢。」

（即時娛樂）