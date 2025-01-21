奔跑吧｜吳若希展現「覺醒大婆」複雜情緒 自揭2場戲喊到收唔到掣 (13:24)

無綫劇《奔跑吧！勇敢的女人們》本周播映結局周。《奔跑吧！》昨晚（20日）一集迎來首個結局周高潮位，在禾平（朱敏瀚飾）帶領下，采琳（吳若希飾）親眼目擊老公丁丁（蕭正楠飾）與小三洛澄（賴慰玲飾）幽會，大受刺激的采琳不但拒絕回家，還與禾平在酒店過夜！雖然采琳與禾平未有越軌，但2人出入酒店時，被公司同事目擊，事件傳到丁丁耳中，令3人關係趨向緊張。

另邊廂，丁丁眾籌開拍的電影，落實由洛澄做女主角，洛澄即抓緊機會連番奚落采琳；被洛澄踩到上心口的采琳亦不甘示弱，將洛澄請客的奶茶及蛋撻，全部掉落垃圾桶之餘，再將整盤垃圾向洛澄兜頭淋，令網民大叫好爽，最終采琳心死向丁丁攤牌。

昨晚一集是吳若希（Jinny）盡情發揮演技一集，首先當采琳被逼面對老公與洛澄出軌的事實時，她先是崩潰地向禾平發泄，哭到雙眼紅腫，我見猶憐。之後，由於采琳一方面，不想被老公知道自己已知悉真相、另一方面又忍不住向老公發火，全程展現內心掙扎及壓抑感覺，均相當到位，尤其她將老公趕出家門後，自己心酸及垂淚一幕，贏得網民同情。

吳若希與賴慰玲及蕭正楠攤牌戲亦同樣震撼，平時予人感覺大癲大肺的Jinny，以內斂手法處理相關場口，不但未有大吵大鬧，感覺平淡得來，全程突顯林采琳「心死」狀態。

Jinny接受tvb.com訪問時，坦言拍攝《奔跑吧！》是她從演以來，喊得最多一次：「今次真係喊得最多嘅一套劇，亦分咗好多種唔同喊戲，keep住要喊都係幾慘嘅。」Jinny指有2場戲一度喊到收不到掣，其中一場與「媽咪」有關：「嗰場戲係我同程大姑（程可為）講起自己爹哋媽咪，嗰場戲最後cut咗，場口係程大姑以媽咪身分，同我講番你媽咪會點點點，嗰場我係喊到黐線，cut咗機都收唔到掣；另一場同阿蕭喺酒樓攤牌戲，我又係喊到收唔到掣。」

對於被指在劇中演續「Non吳若希」，Jinny說：「我覺得如果我真係攤牌嘅話，我會好calm，人去到真係死心，或好hurt時，會喊唔出，唔會一哭、二鬧、三上吊。」

另外，昨晚同場加映了Jinny與阿蕭的「AI逆齡結婚場面」，及阿蕭的Hip Hop潮人Look，搞笑之餘還充滿新鮮感。

（即時娛樂）