我要爆Show｜溫湯馬仕入娛樂圈全靠Hailey鼓勵 自製小禮物派街坊 (14:06)

ViuTV全新節目《我要爆Show》昨晚（20日）首播，節目逢星期一至五晚上10時30分播放。3位屬於不同階段的MakerVille藝員， 包括：溫湯馬仕（Thomas Windle）、蔡寶欣（Pony）以及黃奕晨（Dixon），透過各自一連5集專屬的「再培訓」課程，務求成為零死角全方位藝人，邁向「一哥一姐」的「爆Show」之路，讓觀眾認識不一樣的自己。

昨晚首播率先接受「再培訓」計劃，寄望能踏上「爆Show」之路的是Thomas。入行2年多的中英混血兒Thomas，能夠成為MakerVille藝人，Hailey（陳俞希）可說是關鍵人物，皆因當初Hailey就是在節目《戀愛Staycation》中，深被Thomas的靚仔樣所吸引，而推薦給公司，還帶他認識不同監製和朋友。

不過講到靚樣，最功不可沒的當然是Thomas的最強後盾，他的媽咪，同樣叫Hailey的Thomas媽咪，不單止生得Thomas靚仔樣，對他加入娛樂圈亦支持，認為只要Thomas開心，能做到自己想做的事便足夠。面對媽咪無限的支持，Thomas亦努力嘗試，閒時做外賣員幫補收入，希望日後能夠做出好成績。

想「爆Show」除了有靚仔樣，都要有實力，首個考驗就是吸納更多Fans。Thomas需要在街頭派發傳單，招攬途人光顧自己調製的飲品之外，還要成功爭取10個Followers。為了這個考驗，Thomas不單止預先製作印有自己靚樣的小禮物，打算送給每位支持自己的途人，而且還應節目組6嚿腹肌的要求，密密健身練大隻，希望可以吸引更多Fans。

考驗當日，Thomas由最初不停被人無視和拒絕，到後來終於有人肯接過傳單，甚至乎還會停下來跟Thomas聊天和合照。最後Thomas成功達到增加10個Followers目標之餘，還招來不少途人光顧自己調製的飲品，當大家收到Thomas的小禮物時亦滿心歡喜，總算沒白費他的努力。

（即時娛樂）