獲圈中兄弟撮合與胡櫻汶姻緣 李文標拍戲炒電單車生涯最傷 (14:38)

李文標參與拍攝HOY首部原創劇《我愛九龍城》，他日前與胡櫻汶夫妻檔接受主播王凌燕專訪。李文標說能參與拍攝《我愛九龍城》是開心事：「最初製片傳短信給我，我聽到HOY TV有套原創劇《我愛九龍城》，主角有陳家樂及岑麗香，我一看就即時答應接拍，就算我推掉唱歌工作都要拍。因為我見有陳家樂，3年前於馬來西亞已曾合作拍劇。我客串那場戲是與黃澤鋒合作，因為我們早於那些年拍飲品廣告而認識，那時還未滿20歲。當日我們合作很開心，因為已經是老朋友，並於九龍城大街取景，兩個肉類切割員在鬥嘴，頗有趣。」

李文標及胡櫻汶在電視台認識然後拍拖：「那時有個旅遊節目，本來是我們一起去，結果未能成行，但他身邊有很多兄弟，例如歐瑞偉、李耀敬、林韋辰及陶大宇等，他們不斷撮合我們。」2人拍拖15年結婚，胡櫻汶說：「因為他裝作浪漫，他那時做電視主持，突然有天他部署好，還串同我的好友在節目求婚，我這樣傻傻的在節目中答應求婚了。」 問李文標為何過了15年才突然求婚，他說：「作為男人有責任，但這麼多年也未給她名分，是時候給她一個交代 。」

李文標待在電視台一段長日子，拍戲有很多辛酸，他說最傷是駕駛電單車那次：「因為那次要在鏡頭上蒙布，拍攝我們的追逐戰，我既要望鏡頭又要配合身後的車，車有點問題，加上技術未是最好，結果撞得很嚴重，整個人拋起了再着地再磨。」

胡櫻汶說那些年拍了很多動作戲：「我們剛從訓練班畢業，其實都不太懂，有機會已經很開心。那時我飾演女俠，吊威也，由這邊山到那一邊，有10層樓高，我們被吊上去後，就對着鏡頭，連攝影師都要吊高跟我對打，我重回地面後一雙腳知覺全失。」

兩公婆現在結伴登台唱歌，胡櫻汶說：「最初由我先唱歌 ，突然發現他唱歌很像張國榮聲線，開始多人邀請他唱歌。外面唱一整個單元的歌是45分鐘，我們最初只唱15分鐘，要進入45分鐘市場很難，然後我們開始改變，變了拍檔一起唱，這10多年就變成這個做法了。」

（即時娛樂）