Lolly Talk封工廠區「路痴王」 聞女團招募屬好事：好有火 (16:42)

女團Lolly Talk為今屆《紅十字會定向挑戰》擔任星級大使，於3月2日的啟動禮現身為參加者打氣。

日前，全員拍攝活動宣傳影片，Sinnie（吳倩怡）及Yanny（劉綺婷）透露去年已參加過紅十字會活動，Sinnie自嘲孤陋寡聞，直到親身接觸後，才知道該會除了在香港甚至世界不同地方，都有提供援助服務，亦有支援大眾心理層面：「我同Yanny都好容易墮入焦慮，尤其係有啲重要嘅表演，當時心理支援服務嘅同事就教我哋點樣緩解情緒，唔止我哋受惠，仲可以分享畀其他人知道。」Yanny說：「佢教我哋有壓力嗰陣，就用腹式呼吸，同埋學識咗做個聆聽者，聽人哋嘅需要，已經幫咗好多。」

至於隊員間誰是「路痴王」？Mei Mei（曾美欣）自認與Yanny最認得路：「另外6個妹豬點解唔係咁認得路呢？我諗因為平時我哋做嘢、去旅行，都係我同Yanny做人肉導航。但係如果我哋去工廠區開工，就會8個都變晒路痴，因為啲路呀、門口呀，太似啦，搞到我哋成日都行錯路。」

Lolly Talk去年完成了數字系列的作品，推出首張專輯，今年她們目標做更多音樂及不同的內容，Tania（陳紀澄）說：「我哋都想同唔同嘅人合作，睇吓有咩新火花。始終都踏入第3年，都想展現更成熟、更有魅力女團畀大家睇。」她們又表示去年曾多次到台灣拍節目或出席活動，今年希望有機會到韓國，Elka（鄭芷淇）分享她最期待的畫面：「最好可以拍旅遊節目，然後影住我哋勁食韓國嘢、瘋狂買買買，咁就正啦！」

有傳今年將有很多女團誕生，早前先有唱片公司舉辦女團招募，問到Lolly Talk計劃如何應戰？Ahyo（郭曉妍）認為是好事：「我覺得好有火，代表喺女團呢條路上面，有愈來愈多嘅同行者，陪我哋拼搏努力，仲有一大班女仔參加招募，為佢嘅夢想去團結奮鬥，整件事都好有能量。」

（即時娛樂）