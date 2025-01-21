朱敏瀚父親去年癌逝 努力掙錢照顧媽媽 跟陳曉華好朋友 向視帝目標進發 (19:49)

獲無綫力捧的朱敏瀚，在劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》中扮演明星經理人「禾平」，走冷面笑匠風格，逗觀眾笑但自己卻若無其事，與拍檔蕭正楠、吳若希（Jinny）、何遠東瘋狂搞笑，成強烈對比，因而贏得口碑，獲觀眾封為「人間清醒」。

他開心表現獲認可，加強對演戲信心：「我初初都擔心自己演繹，會否格格不入，最後什麼都不理，堅持做自己要做的事，跟角色去演，意外得到理想效果，大家幾喜歡我的角色，引證到一部劇裏面，能容納不同演繹方式，反而會有化學作用。」他與張振朗、周嘉洛合作拍劇而成為好友，平時一齊傾戲經，之前3人行旅行，希望未來3人有合作機會，拍劇和做綜藝。

32歲的朱敏瀚仍然單身，有否羨慕Jinny已婚兼育有兩名子女？他表示做藝人，工作日夜顛倒，加上生活備受注目，好多事未必在控制之內，也會在取捨之間有犧牲：「我盡量會做自己，平衡生活和工作，感情事抱順其自然態度。」

問他和陳曉華進展如何？他連講3次：「大家是好朋友。」不願講太多感情事的朱敏瀚，原來出於護花心切：「每個人都是個體，不要代任何人發言，不想影響別人，我可以為自己所言負責任，但若講任何說話影響到別人就不好，我想保護身邊所有朋友。」

朱敏瀚與陳曉華同獲無綫力捧，有傳公司高層棒打鴛鴦，迫令兩人保持距離，以免影響如日方中的事業。他否認傳聞：「公司沒講明力捧我和禁止我拍拖，所有結婚、同居、分居都是傳聞，完全沒這回事。」

朱敏瀚對演戲充滿熱誠，希望有好表現，博取更多機會，向視帝目標進發，奈何近期公司政策有變，令他有份主演劇集押後開拍，已苦候大半年都未入劇組，他說：「入行15、6年，一直學保持良好心態，在等劇開工期間，我阿爸去年5月因癌病離世，我沒向外公開，生離死別始終會經過，感謝家人和朋友陪伴，我現在心情OK，以往我一直跟父母同住，現在爸爸走了，我要努力掙錢，好好照顧媽媽，希望已拍的3部劇，能在今年內播出。」

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（即時娛樂）