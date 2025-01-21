《老是常出現》笑料百出 陳湛文加入「彰老院」惡鬥劉江 變瘋狂鬧劇 (18:32)

ViuTV新劇《老是常出現》昨晚（20日）首播，故事講述阿蘇（陳湛文飾）脫離電騙集團重獲新生後，加入「彰老院」工作，然而，這間院舍暗藏不少奇人異士，由靈魂人物老大（劉江飾）帶領的「最強院友」隊伍日夜搞事，使院內充滿笑料和意想不到的瘋狂鬧劇！

分集大綱

第1集（1月20日 星期一）

從騙案集團「昆仁洛答」死裏逃生的阿蘇（陳湛文飾），渾渾噩噩了半年，在母親蓮妹（米雪飾）威迫下，努力重過正常生活。阿蘇去到「彰老院」，打算向電騙受害者彰老院院長 Martin（陳毅燊飾）致歉，卻意外獲得工作機會。阿蘇期望藉此機會回報社會，卻在履職當日就遇上重大挑戰。臨危不亂的阿蘇學以致用，於彰老院進行一場大騙案。

第2集（1月21日 星期二）

阿蘇立下功勞，順勢加入彰老院工作，但未有令院友代表「老大」（劉江飾）另眼相看。院友們各出奇招作弄阿蘇，老大更直接說白，希望阿蘇知難而退，阿蘇卻對老大有份迷之執著。適逢院舍健康周，職員們都希望院友正視健康問題，阿蘇大膽提出以年終奬金為賭注，讓職員及院友展開一場比拼。院友貓叔（曾偉明飾）為求勝利與阿蘇對著幹，最終不支暈倒，於是阿蘇被千夫所指逐出彰老院，幸而蓮妹出現，讓粉絲老大改變主意。

第3集（1月22日 星期三）

老大貪慕虛榮，於彰老院院推出全新政策，發行「老大幣」，美其名刺激院友生產自強，實際只想受眾人敬仰。院友木村（張雷飾）、貓叔和貓嬸（吳浣儀 飾）以為找到密碼，卻輾轉引發院內經濟大洗牌。院舍員工阿Ca（劉沛蘅飾）、娜娜（葛綽瑤飾）和班班（伍詠詩飾）為保飯碗，只好推阿蘇祭旗。另一方面，蓮妹重遇初戀情人Peter（石修飾），未能放下舊情，命運亦如一條紅線，冥冥中安排了2人在彰老院重逢。

第4集（1月23日 星期四）

蓮妹重遇Peter，Peter卻沒認出自己，蓮妹暗自神傷，亦揭出當年被棒打鴛鴦往事。Peter 母親101過世，101屍骨未寒，彰老院仝人卻覬覦她的房間，但暫住者均遇上靈異事件。101 房鬧鬼的傳聞不逕而走。為查出真相，阿蘇、老大及Martin組成靈探小隊，深入險地，卻意外揭發Peter沒認出蓮妹的原因。

第5集（1月24日 星期五）

Peter的病情每况愈下，阿Ca提出辦一場麻雀比賽，幫Peter緩和病情。老大一直暗戀蓮妹，現在機會渺茫，打翻醋埕，於是密謀拆散蓮妹和Peter。一眾院友磨拳擦掌，矢志成為麻雀王，令蓮妹在Peter面前失態，被斥牌品差即人品差。阿蘇為幫母親奪回愛人歡心，助她學習情緒管理。

（即時娛樂）