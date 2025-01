MIRROR成員呂爵安昨天(21日)28歲生日,他在社交平台分享與妹妹呂蕙如(小如豬)拿着蛋糕公仔慶祝的照片及留言︰「Happy 28th birthday to me﹗Thank you for loving me, flaws and all﹗」

