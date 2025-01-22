陳慧嫻恨拍拖 不望事事合拍沒缺點 開心不開心也一起就好 (14:55)

陳慧嫻昨晚舉行首場入行40周年紅館演唱會，請來張敬軒任演出嘉賓。她表示10幾年前已認識張敬軒︰「軒仔同事打給我，說軒仔想翻唱我的歌，問我有什麼推介？我幫他選了《傻女》，現在覺得《紅茶館》適合他唱。我早前看了他的澳門演唱會，他唱功一流、為人謙卑、懂得照顧人，既尊重前輩也肯提拔後輩。他是個很開心、很窩心的人，對觀眾又好，我有他這個朋友真的很開心。 」張敬軒謙稱很多事跟陳慧嫻學的，又說自己應去醫院、院舍工作。他表示環球年代曾跟陳慧嫻同門，覺得她跟從前一樣沒改變，令他糾結該以英文名還是「姐姐」來稱呼她。陳慧嫻說︰「叫我嬸嬸﹗叫我Priscilla吧﹗我們是新、舊同事，你要多多提拔我。」張敬軒自言是陳慧嫻粉絲︰「以歌迷身分站在這舞台上，感到生命的安排很奇妙。我讀書年代時，聽着《飄雪》、《紅茶館》及《夜機》做功課。」

演唱會上，陳慧嫻唱出不少金曲，又跳唱《跳舞街》等快歌。熒幕播出她預先錄好的影片，她感觸流淚︰「我很想做個會保護自己、很勇敢地說出自己感受的人。我不是不會哭的人，我會躲起來哭。辛苦，我不會哭，感情才會令我哭。我怕人，因此常自我保護，不想說出心底話。我的歌迷其實不太知我是個怎樣的人，因為我不會在他們面前露出軟弱一面。當一個人漸漸年紀大，面對傷心的能力就愈來愈少。如果我現在找一個人拍拖，希望可以找個人陪住我，不可能要求那個人沒缺點，或者每方面也合拍，總之開心不開心也一起已好好。」

陳慧嫻在演唱會表示感染過新冠病毒後，記憶力比以前差；她又重提當年突然去外國讀書一事︰「很多人認為我如當年沒去讀書，事業或會更好。這些說法只是假設，過去40年有粉絲的愛，其實我已覺得很幸福和滿足。成為歌手是天命，為大家療癒情感、鼓勵到大家的人生。我作為歌手，是否已做得不錯？我今年也應該能以2元乘車，可能他們知道我快到（60歲）了，認為我不需要，是否要延遲呢？年紀愈來愈大，不知道下次上紅館要等多久時間，甚至會否再開演唱會。屆時我未必再能跳《跳舞街》。」

另外，演唱會總監馮貽柏表示，昨晚一共發現八張假票。經由紅館負責幫忙識別，事主亦已報警處理。問到現時假票像真度高，觀眾怎樣避免中招？馮貽柏表示，騙徒手法層出不窮，避免中招的唯一方法，就是經由合法途徑購票，陳慧嫻演唱會上星期剛加場，還有少量門票於城市電腦售票網公開發售。觀眾可去城市電腦售票網購票，千萬不要光顧非法、或不明來歷網站，否則無法得到任何保障。至於紅館方面怎樣分辨假票？馮貽柏表示：「紅館負責入場嘅保安，會用QR code scanner掃描票上面QR code，發現無效（QR code scanner 會顯示無效（二維碼），用作推斷呢啲係無效嘅假票。」

（即時娛樂）