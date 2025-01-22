苟芸慧未否認與陸漢洋婚變傳聞 稱處理好私人問題會公布 (16:48)

41歲苟芸慧與丈夫陸漢洋近年屢傳婚變，已有5、6年沒出席公開活動的她今天（22日）出席活動，表示與經理人的合約去年已結束，現在自由身。她說︰「今年好好彩，年初就有活動，又拍了一個廣告，稍後推出。希望今年有多些工作，現在都有監製和導演接洽我拍戲。」苟芸慧表示這段日子學烹飪，整麵包、修讀寵物營養學，又完成韓國國家級韓食料理資格證課程。她說家裏有7隻狗，想為牠們設計些新鮮又有營養的餐單。問她鑽研廚藝是否想做廚師，苟芸慧說︰「都是煮給大家吃，一個人吃很悶，要有朋友欣賞。（陸漢洋有口福？）學完沒煮過，都是工人姐姐煮。（何時大顯身手？）我曾煮給朋友吃，10人以下可以應付。」

談到近年屢傳婚變，苟芸慧被問到目前婚姻狀况時說︰「私人問題整理好，遲少少才向外公布，常有傳言很煩。（仍可稱呼你陸太？）我出來工作，大家都是叫苟姑娘。（叫陸太沒有錯？）唔...適當時候才說。（何時適合？）完全處理好才說，有些私人事要處理。（重新出發？）2025年大家都重新出發，新年新開始。」苟芸慧表示未來會專注事業，希望拍劇和旅遊節目，因曾修讀寵物營養，主持寵物節目亦可。不過，她自言不擅長做生意，除非有人幫忙，否則不會做寵物生意。

她透露日內會飛返台灣與父母過年，雖然當地近日發生地震，但相信安全。苟芸慧說︰「命運是注定，做足安全措施，就不用太大擔心。我小時候在台灣遇過一次地震，但不懂反應。」好友王君馨懷有身孕，苟芸慧稱樂意當BB的契媽，她又讚鍾嘉欣的兒子靚仔，很想把他帶回家，但自己沒有想當媽媽的意欲。

（即時娛樂）