去年5月初為人母誕下囝囝的靚媽朱千雪,B仔不經不覺已8個多月大,今天(22日)傍晚朱千雪在Ig限時動態貼出母子互動照片,相中朱千雪個頭被囝囝當櫈坐,十分搞笑,她以英文寫道:"I work all day just so I can come home to be a chair."

(即時娛樂)