孔德賢愛演戲想多作嘗試 剃頭扮女人都無問題 (22:45)

孔德賢讀書時是活躍份子，參加過跳舞、排球、足球、籃球、羽毛球、乒乓球、游水、田俓校隊，贏過不少獎牌，連續6年成為中學校內運動會MVP得主，但異性緣不算特別旺盛，「身邊都有異性朋友，但不覺得自己很受歡迎，亦沒有女生主動追求，可能以前年少無知，性格囂張，自覺運動、跳舞、唱歌比賽都玩晒，讀書成績又不錯，感覺自己好勁，自我膨脹，長大後才知道不應該，入娛樂圈令我轉變很大，學會謙虛，不過都吸引不到異性，認識的男女藝人都變朋友。」

27歲孔德賢目前單身但恨拍拖，希望遇到合適對象，拍拖4、5年，30出頭就計劃結婚，說﹕「我屋企很簡單，父母很顧家，令我都想有個家，期待小孩迎接我回家。不過我好宅，放假不是留家中打機，就是相約朋友踢波，而且現在對感情事都變得謹慎，會保護自己，很難交心去開始一段關係。（是否受廖慧儀的緋聞影響？）都是，即使遇到喜歡的人都要觀察，不想拍散拖，怕影響工作。」談到擇偶條件，他表示著重感覺，喜歡小鳥依人：「我希望找到一位，令我有想照顧她的感覺，最重要對方能體諒我工作，不介意我拍親熱戲，亦未必可以陪她過節慶祝、去旅行，我相信緣分總會到的。」

入行7年的孔德賢去年在《本尊就位》擔正做男一，他自覺幸運，直言接到劇本時感到很詫異，因為聽過很多前輩都捱過很多年才有出頭天，雖知公司近年給予很多機會給新人，但自己在演戲方面只是初哥，又不是科班出身，由綜藝小主持進軍做演員，需要從新學起：「我對演戲零知識，勝在小聰明、愛觀察、喜歡與人溝通，也會不齒下問向前輩取經，好似拍《新聞女王》時，都把握機會請教馬國明，他很好人，跟我分享心態和經驗，重提當年點捱，工作有幾辛苦，又會安慰我，拍完的戲份不要回望想太多，給我很多指點。」

他自爆初接觸演戲，撞過不少板，拍《把關者們》亂演一通，當做綜藝：「重溫作品很尷尬，覺得自己演出似傻仔，講對白亳無深度，表現只得20分，當時只是靠青春、活力搭夠，不過舊作都激勵我要進步，於是我交5位數學費上戲劇班，所以拍《你好，我的大夫》表現值60分，基本功未掌握好，未運用好表情管理，監製鬧我講對白未甩主持腔，對我衝擊大，因為我以前聽，做演員不可以有懶音，要讓觀眾聽得清楚，但原來太過字正腔圓，就會矯枉過正，觀眾難以投入，幸好角色都感動到觀眾流眼淚。《本尊就位》就值70分，有點進步，因為經過熱身，但我說話太急，表達情緒太單一，要再浸淫一下。」

孔德賢很喜歡演戲，一心做好演員，不是玩玩下，希望有更多嘗試，就算剃頭拍古裝，甚至扮女人亦無問題。他還想做奧運節目主持，最近如願獲選為「奧運之星」之一。他說：「我本身很喜歡睇奧運，想出去見識這個世界，做一個演員，要多睇這個世界，人生會更豐富。我拍戲有個盲點，因為我未試過打工，以前讀大學已加入做《#後生仔傾下偈》主持，未做過其他工作，很多都未體驗過。」他還恨拍旅遊節目，到世界各地如南極、北極、珠穆朗瑪峰，甚至戰區，體驗人生，不怕辛苦。

（即時娛樂）