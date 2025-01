MIRROR成員姜濤昨晚(22日)起程飛往巴黎,出席時裝周活動,獲大批姜糖(粉絲暱稱)送機。他在機場人員陪同下離境,其間不時跟粉絲揮手。姜濤在社交平台分享在機場時的片段,配以偶像羅志祥的歌曲《完美型男》。他在影片中打上《完美型男》幾句歌詞向歌迷表心意︰「Every time I show you all my love. Every time I love you with my style. 我想做愛情中完美的型男,對你好 no.1。Every time I give you what you need. Every time I hold you next to me. 我想做最愛你的完美型男,全世界學不來。」

(即時娛樂)