林作不滿被指教五索爆料 要求吳家樂鄧兆尊道歉刪除節目 (14:20)

林作不滿吳家樂、鄧兆尊等在網上節目《娛樂好好玩》指他是五索的軍師，教五索爆料，要求他們道歉、更正及刪除節目，否則採取法律行動。（林作Ig圖片、《娛樂好好玩》YouTube片段截圖 / 明報製圖）

曾與林作、裕美一同拍社交網影片的34歲網紅「五索」鍾睿心（Rachel），早前被爆出是富商馬清鏗的小三，有指兩人拍拖9年，五索誕下4個孩子。五索高調宣示其小三身分，又稱不介意做情婦的態度，成為全城熱話。裕美作為五索好友，稱不會干涉別人的事，但林作就發聲明強調一直以為五索與馬清鏗在法律上都是單身的關係。他強調反對小三，痛恨出軌，宣布與五索絕交，以正視聽。

吳家樂、鄧兆尊等近日在網上節目《娛樂好好玩》中，指林作在事件中是五索的軍師，教五索爆料。林作昨天（22日）在社交平台強調早發過聲明，澄清沒建議過五索爆料，他也沒有跟傳媒夾料及提供過任何資訊給傳媒，惟吳家樂等3人在節目中至少4次提及整件事是他作為軍師策劃。林作強調曾接受裕美和五索邀請一同拍搞笑短片、曾就事業及人生給予過五索建議，也曾和兩女一同做過訪問，但沒有參與、沒有同意及沒有策劃爆料造流量計劃。他說︰「我根本只是個陪跑。內情，我都不知道。可是幾位講到我係一手策劃，對我影響、傷害很大。」

林作認為吳家樂等3人在節目中四度誣蔑他，影響了客人對他的信心。他已跟不同律師朋友研究誹謗法律，並正式向該節目提出嚴正要求。他說︰「我和三位無仇無怨，我接受你的評論，但絕不接受捏造事實。1. 請將該集節目下架。2. 請就錯誤事實進行更正說明。3. 請道歉。當然，歡迎你們提出具體證據，證明是我放料、我親自指揮的。你們有48小時回應。沒有回應，本人將採取法律行動。還是那句話：堅決維護言論自由，自由表達意見。但不允許捏造事實，尤其是在沒有足夠事實基礎上。此言論嚴重影響本人在富人堆中的商譽，實屬誹謗中傷行為。我懇求你們用用個腦袋：我會夠膽得罪富商嗎？尤其是本人認識對方的情況下。我會蠢成這樣嗎？」

由於節目至今仍未下架，林作今天在社交平台表示︰「距離本人昨晚出post已15小時，未見節目有回應。今日下午找律師開會。時間剩下33小時。」

《明報》聯絡吳家樂，他表示︰「沒有回應，大家留意《娛樂好好玩》。」

（即時娛樂）