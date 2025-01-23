鄭中基回歸幕前變身復仇爸爸 主演電影《阿龍》4月上映 (14:53)

鄭中基（Ronald）在新戲《阿龍》的女兒，由《5個小孩的校長》中的「嘉嘉」傅舜盈飾演。（大會提供）

鄭中基（Ronald）有份執導，聯同周秀娜、姜皓文、姜超、傅舜盈主演的電影《阿龍》將於4月上映，電影公司今天（23日）公開首條預告及宣傳海報。《阿龍》講述一名8歲女童（傅舜盈飾）被人口販賣集團擄走後，其父阿龍（鄭中基飾）不惜付出一切代價，化身成雙手沾血的復仇者。為演繹背負沉重過去的復仇父親，Ronald在戲中體形出現很大變化，且首嘗寸頭裝，更以彪形大漢的外形獻出多場動作戲。

為了演活「阿龍」一角，Ronald更由130磅增重至160磅，過程中無間斷進食澱粉質和蛋白質，變身成為重磅爸爸，並親身上陣拍攝多場激烈動作戲。拍攝前，Ronald花足大半年時間操肌。他說：「一星期操足6日，每日拍戲收工返回酒店後都繼續操練，即使當時因拍攝受傷斷腳都從不間斷，對演出對手兇狠之餘，對自己要求更加狠。」談到這是他自導自演的作品，Ronald表示︰「此次嘗試也是出於對好題材的珍惜，電影構思來自於社會新聞，一些針對兒童的惡性事件令同為父親的自己觸目驚心，便想以此創作一個故事，也與胡耀輝導演一拍即合。」

周秀娜、姜皓文、傅舜盈在阿龍的復仇之路上分別擔任不同重要角色。周秀娜飾演泰國華僑阿蘭，為戲中最影響阿龍抉擇的重要人物；姜皓文飾演阿龍的獄友，為阿龍的獄中生活給予幫助；演阿龍女兒的傅舜盈5歲時曾演出《5個小孩的校長》，飾演嘉嘉。她今次在戲中跟Ronald演出父女，對手戲令人動容。

（即時娛樂）