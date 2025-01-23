余香凝廖子妤提早率同門團拜 陳穎欣計劃明年辦海外婚禮 (15:43)

余香凝、余潔滢、廖子妤、陳穎欣（Yanny）、林千渟、蔡明思（Jessica）、吳嘉禧等古天樂旗下公司One Cool Jam Cast及Jam Cast藝人，日前提早舉行新春團拜。Yanny拍拖近8年的音樂人男友陳考威，早前在叱咤頒獎禮上宣布兩人年內結婚。「準人妻」Yanny笑言︰「雖然最後一年𢭃利市，但都唔會好搏命，因為我派一定比𢭃多。」提到婚事籌備進展，她希望能在明年初舉行婚禮︰「婚禮希望盡量得閒啲先搞，同埋唔想喺好熱同雨季度搞。本身個婚禮想去日本舉行，但傳聞有啲天災，唔想到時賓客同自己會擔心，所以可能會轉地方，依家仲物色緊邊度有舒服、安全又有啲好回憶嘅地方。」

對於男友在頒獎禮上無預警宣布婚訊，Yanny表示：「佢唔係一個甜蜜嘅人，佢好木訥，我知佢如果得獎，佢話會多謝我，我仲諗佢唔會講呢樣嘢，佢幾怕醜。叱咤真係好多人睇，嗰晚好多人Message同打電話畀我，但我係一個比較低調嘅人，嗰刻好大壓力，第二日收拾心情先再覆。其實婚後生活冇乜分別，一向都一齊住，我只係多咗個稱呼，但我自己聽到家姐叫姐夫做老公，或姐夫叫家姐做老婆，感覺好奇怪，因為太親暱，我諗我同佢要一段時間先消化呢個稱號。」Yanny表示會繼續幕前工作，暫時沒有生育計劃。

剛簽約重返Jam Cast的Jessica日前順利誕下第二胎，她表示今次懷孕比上次辛苦：「見到自己身體變化，可能好肥，今胎我成日都好肚餓，好驚自己再食落去，一發不可收拾。第一胎時冇經驗，事事覺得新奇，但懷第二胎時要湊住大女，好吃力。」Jessica說坐月後將全面復出。提到好姊妹Yanny將結婚，她開心之餘還自薦做姊妹。Jessica表示不會傳授夫妻之道：「每個人都有佢哋自己相處之道，Yanny同陳考威有佢哋嘅相處方式，仲相處得好好。」

余香凝、廖子妤在龍年十分充實，余香凝勇奪影后獎項，得到認同也成為她的動力。她說：「嘗試演出劇集《麻甩媽咪》，會展現大家未見過嘅我畀大家睇，希望大家喜歡。今年我又試咗去台灣拍戲，各方面都好滿意。嚟緊蛇年，希望自己可以多啲突破，兼顧家庭同工作外，仲搵到自己嘅時間做自己鍾意嘅事，好好對待自己。」廖子妤自感過去一年身心出現些狀况，希望蛇年可以好好調整。她表示：「今年我希望可以考車牌、學裁縫。馬來西亞16、17歲可以有車牌，不過我冇考，我係唯一一個返學要同學車埋嘅人，到依家我都要媽咪車，所以我今年目標係考車牌。想學裁縫係因為本身對改衫有興趣，希望透過呢個興趣令心情平靜。」

（即時娛樂）