高海寧承諾新戲8000萬票房穿水著現身 陳靜拒跟 (16:16)

馬國明、高海寧（高Ling）、陳家樂、陳靜（Dada）、林盛斌、郭珮文、林家熙等，昨晚（22日）出席電影《麻雀女王追男仔》首映禮，高Ling、Dada和郭佩文齊收起性感，她們表示要配合首映禮主題，要有新年氣氛。高Ling說：「所以我著到好似利市封一樣。」Dada則表示穿紫色衫寓意大紅大紫。首次主演電影的馬國明稱心情緊張，雖然沒失眠，但清晨就起身開工拍劇。他和高Ling表示首映門票有限，只邀請家人及部分朋友來捧場，其他朋友就要自掏腰包。兩人表示會盡量配合出席謝票活動，高Ling說︰「票房好嘅話，會以行動再谷宣傳。我目標收3000萬，因大家新年一定會睇賀歲片。著泳衣？如果要著泳衣，就要近8000萬，著三點式就要有更高票房。」馬國明被問到會否穿泳褲配合時立即拒絕︰「唱歌都可以，但我冇肌肉，騷肌就交畀陳家樂。」TVB總經理曾志偉表示合約換獎的時代已過去，如果藝人能在《萬千星輝頒獎典禮》上得獎都是靠實力，以及同事、觀眾投票。馬國明被問到明年會否向同事拉票時說︰「公司嘅盆菜宴已係拉票活動，我未來會更盡力。」高Ling認為最重要是演好角色，如果不受歡迎，拉票也沒用。

陳家樂與Dada在戲中有親熱鏡頭，Dada劇透兩人被困密室，家樂有幽閉恐懼症，她要為對方人工呼吸。陳家樂強調︰「唔關我事﹗鏡頭拍咗多個take，導演話益我，我話唔需要。」Dada說她在這場戲是純粹救人，很有意義。陳家樂被問到事前可要向太太連詩雅備案時說︰「冇特別備案，但有提及過，佢冇特別反應，唔好講到佢好介意。婚後有咩鏡頭唔拍？入行以來最激嘅裸露戲去年都拍咗，太太好尊重我嘅工作。」對於馬國明稱交由他負責騷肌，陳家樂表示︰「交畀女神好啦，我依家跑步，太乾冇肌肉可以露。」他預告將參加今年的渣打馬拉松，上月已開始練跑。陳家樂說︰「太太想跑，想我哋一齊完成一件事。我本來想跑全馬，但已經10年冇認真跑步，所以報名跑10K。我依家跑10K要一個鐘，未返到去10年前50幾分鐘嘅時間。太太係養生跑，生完BB唔可以太激。我哋最初一齊練跑，就住佢跑好攰，所以比賽時預咗會同佢有距離。我想追時間，挑戰自己。」Dada被問到會否跟隨高Ling說8000萬票房著泳衣時表示︰「我著沒新意，以前都著過唔少。有最強body郭珮文同林襄，唔輪到我著。不過，如果真係有8000萬票房，可以商量。」陳家樂表示可以為票房跑半馬︰「收4000萬，我都可以。依家有跑開，應冇問題。」

（即時娛樂）