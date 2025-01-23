麥玲玲批戴祖儀蛇年有機會結婚 梁敏巧表裏不一性格奄尖 (19:27)

堪輿學家麥玲玲在昨晚（22日）播出的新一集TVB節目《2025風生水起》的「開運搵師傅」環節上，請來「東張女神」梁敏巧及王嘉慧擔任嘉賓。她們一見麥玲玲即追問如何修練「護體神功」，因平日外出採訪時除了經常一波多折，王嘉慧更曾收過恐嚇訊息。眾人談到桃花運時，麥玲玲指梁敏巧「桃花帶破財」，不適宜與異性合作做生意。她說︰「你可能太過心軟，容易令到你有少少破財，唔好同男人合作做生意。」麥玲玲又指節目主持之一的薛家燕「桃花帶財」，家燕姐聞言興奮地說「我鍾意男人...」，未說完已令全場大笑。家燕姐笑着補充︰「我鍾意同男人合作，合作呀！」

麥玲玲又表示梁敏巧「年月相冲」，宜找遠方姻緣，天生眼耷代表「感情運略遜」、鼻樑有節代表「不宜早婚」，早婚容易有波折。她還指梁敏巧表裏不一：「睇佢好似好冇所謂咁，但其實幾奄尖。」至於王嘉慧，麥玲玲指她傾向喜歡才華及藝術型異性，雙方最好有一段年齡差距。王嘉慧被問到會否嫌對方年紀大時說︰「大10年都得嘅。」戴祖儀及林正峰將現身明晚（24日）一集，麥玲玲指戴祖儀命格容易吸納粉絲，在蛇年有機會名氣急增或結婚。戴祖儀笑言未有對象，沒可能結婚。麥玲玲肯定地回應︰「你好快有對象！」林正峰向麥玲玲請教經營社交網注意事項，他提及Vlog時特別以中文為家燕姐解釋。家燕姐說︰「Vlog我識呀﹗」

（即時娛樂）