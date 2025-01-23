吳若希未後悔獲力捧時步入教堂︰結婚生女拯救了我 (21:08)

吳若希（Jinny）與何兆鴻（Alex）2017年10月結婚，至今已走過七年之癢。結婚7年多，Jinny覺得Alex婚前婚後在其心目中沒什麼改變，但自從她前年有段日子要到內地拍劇，Alex獨力照顧家庭後，他終於感受到太太一直以來的辛苦。「他現在很清楚自己要做好丈夫及爸爸角色，某程度上是因為我前年有段時間到內地拍劇，他要全天候照顧家庭時，發現自己原來要當爸爸，突然覺得太太平日在家要做很多事，很辛苦。我很感恩他有這個覺悟，現在找到一個大家開心的相處模式，成為能平衡我工作及生活的人，是我的『賢內助』﹗」

Jinny這些年來在婚姻上一直扮演惡妻，不時在網上公審丈夫，去年更曾力數丈夫多次接送女員工。雖然如此，她強調從未懷疑過Alex出軌。「撇除我要到內地工作，我們基本上天天也在一起，他也曾說過沒此膽量。我們其實頗恩愛，只是互窒大家。我們的感情，是建立在互相攻擊之上﹗」即使曾不滿Alex對女員工管接管送，Jinny坦言當時也沒懷疑過丈夫，只是不高興Alex沒把她的話放在心上。「我很認真對他說我不喜歡，他以為我說笑，我就覺得不爽，覺得他為何不處理？不尊重我的感受﹗那次的事，對我們來說很普通，平日也是這樣地相處，不算是婚姻危機。我不知道結婚以來可曾有過婚姻危機，我慶幸自己不知道，也希望一世都不知道，至少活在自己的開心生活下。我常說，你可以騙我，但請你騙我一世。這是夫妻之間的溝通和尊重，我與丈夫的相處方式完全沒底線，什麼也會說。我們沒吵架，通常是我單方面罵他。他偶然會反駁，但下場會更壯烈。本來身上只有一個『窿』，駁嘴後就全身都是『窿』。」

當年正獲公司力捧的她突然懷孕生女，然後結婚，Jinny未覺演藝事業受影響，反而認為家庭的支持令她獲得救贖。「決定生孩子時，我有刻心想不如離開香港，但當時跟公司仍有合約，便決定公司用我就繼續做，不用我便專心照顧小朋友。即使當年沒選擇結婚，我也不覺得事業會比現在好。當時，我覺得事業已去到高峰，已掙到沒預期過的錢，已能夠生活，沒什麼特別要求。工作太多，我感到很累，經常失聲要服食類固醇，令身形變腫，甚至有點抑鬱。我當時的情緒已去到頂點，再這樣下去會爆，覺得做人不停工作沒意義，很想休息。當時我已向公司請假，打算去美國讀商科，年尾卻發現懷孕了。結婚生女給了我休息機會，也改變了我的人生觀，拯救了我﹗產後復出的第一個工作是在商場唱歌，我拿着咪時發現自己真的很喜歡唱歌﹗從前唱歌時會經常忘記歌詞，現在工作壓力少了，更輕鬆自然。」

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（即時娛樂）