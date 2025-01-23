張繼聰對主演賀歲片有信心 蔡卓妍被問拍拖疑漏口風：未係100% (19:46)

被問到男友何時曝光？阿Sa只說：「總之不講，不想現在講，未是適合時候。」劉永銳攝）

蔡卓妍（阿Sa）和張繼聰力谷賀歲片《祥賭必贏》，問他們新年會否賭錢？阿Sa表示每年年三十晚，與公司同事去老闆楊受成家中賭錢發新年財，不過今年要謝票應該去不到。她笑言毋須橫財運，也能滿載而歸，因老闆很疏爽，開心就不停派利市：「試過一晚𢭃到6、7封，說完恭喜發財，轉頭再說好意頭說話，老闆照給。（利市最多？）不是，Joey（容祖兒）都勁，經常是冠軍，不是我第一位，就是她第一名，因我們最叻扯貓尾。」

阿聰指年三十晚一家人都會賭錢，藉此派錢給長輩和小朋友：「他們喜歡玩大細，而且鋪鋪下注圍骰，下注5元就贏幾百元，我派幾萬元沒所謂，大家開心，以前都會邀請朋友來玩，但我要招呼朋友，好少參與，見他們玩射龍門，玩到好大幾萬元，射龍門很容易射出人性。我由細到大沒賭癮，20幾歲跟父母上賭船，見人好快便輸掉1000元，我不捨得，寧願將錢買對波鞋，我很容易沉迷，幸好不喜歡賭博。」

說到今年要謝票便不能賭錢？阿聰笑指更幸福，希望謝票時，觀眾反過來給利市；阿Sa笑言不介意觀眾用利市掟她。今年有3部賀歲片同時上映，阿聰對《祥》片有信心，她說：「因為我們這班人全是癲的，拍攝到最後，我們一起創作和爆肚，只此一家，我都接不到，長期忍不到笑，但拍喜劇就要這種狀態。」

阿聰覺得戲中博一博心態，可以用在正途上，問他今年想博什麼？阿聰表示想做導演，已籌備了2﹑3年，已有故事大綱，戲種暫未能透露，現在找投資者很困難。

問阿Sa想博什麼？她說：「想博拍到阿聰執導的電影。（博拍拖？）我有分數。（不想拍拖？）又知我沒有？（你拍拖中？）不知呀。（又玩地下情?）唉，什麼地下情。（肯定拍拖？）不知道，不講這些可以嗎？（想替你開心？）未到100%，100%再講。（去到90%?）有點複雜，有些問題，不講住。（男友幾時曝光？）總之不講，不想現在講，未是適合時候。」

（即時娛樂）