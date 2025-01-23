蔡一智嚴父上身講原則 要仔女守諾言 自認傳統 新年穿紫色底褲 (22:59)

草蜢成員蔡一智（阿智）到新城廣播接受譚玉瑛（阿譚）、何基佑及麥皓兒主持的《QK玉瑛室》訪問，月初踏入60歲的阿智，獲3位主持激讚外貌和身形完全不似「登六」，阿智開心表示：「自己生活好簡單，食嘢好清淡，唔食牛、羊，食好少肉類同甜品，但飲好多水。」

阿智與一班歌迷開生日派對慶祝，場面熱鬧，他私下卻未有大搞生日，他說：「都係同朋友食餐飯，冇乜特別，我好悶㗎，第一鍾意湊仔、買餸煮飯，第二就係運動，跑山、游水、瑜伽等。」阿智與太太周雪芳於2006年結婚，2人育有一對子女，加上周雪芳與前夫所生的女兒Gigi，一家五口溫馨又幸福。

阿智在節目中與何基佑大談湊仔經，不過他自爆是嚴父：「我好嚴、好惡、好有原則，要仔女守諾言，講得出要做得到，但我唔係鬧，我係『哦』，會講2、3個鐘，所以佢哋好驚。」阿智透露女兒比兒子乖巧，但每次訓示完，兒子可能會感到不忿，所以需要給他發泄內心不滿：「我會同佢攞竹枝互劈，或者去海邊掟石頭，教佢哋學識控制自己情緒。」

問阿智是否覺得做爸爸很難？他指天下父母都沒有一條教育方程式，他說：「真係邊做邊學，我都係摸住石頭過河，細個屋企窮，父母又要工作，邊顧到咁多個仔女嘅心理狀態。」

自認思想傳統的阿智，農曆新年會跟隨習俗年廿八洗邋遢，又會用碌柚葉洗澡和吃團年飯：「新年一定着新衫，着新紅色內褲，大個咗啲人話唔好着紅色，要紅到發紫，所以着紫色；初一唔洗頭，近年長頭髮都唔洗，我係好傳統嘅人，雖然鍾意紋身，但我好花心，好快轉咗鍾意嘅嘢，紋咗上身好難轉，身體係白紙最好，襯咩都得。」

（即時娛樂）