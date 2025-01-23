奧斯卡提名｜狄美摩亞首度角逐影后 艾恩布迪沙巴遜史丹爭影帝 (22:09)

憑《非常男人》贏得金球獎影帝的沙巴遜史丹，再憑《飛黃騰達》角逐奧斯卡影帝。（資料圖片）

第97屆奧斯卡香港時間今晚（23日）公布入圍名單，早前在金球獎首奪影后的62歲女星狄美摩亞（Demi Moore），憑《完美物質》首度入圍奧斯卡最佳女主角，她將跟《I'm Still Here》巴西女星法蘭達杜利斯（Fernanda Torres）角逐獎項，同樣入圍的包括《魔法壞女巫》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）、《毒王女人夢》（Emilia Pérez）跨性別演員卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）及《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison）。

不過《Babygirl》妮歌潔曼（Nicole Kidman）、《Lee》琦溫絲莉（Kate Winslet）、《美聲歌后：瑪麗亞》（Maria）安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）則未有入圍。

最佳男主角方面，出爐金球影帝艾恩布迪（Adrien Brody）主演《粗獷派建築師》（The Brutalist）大熱入圍，競爭對手包括《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）﹑《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯）高文杜明高（Colman Domingo）﹑《教宗選戰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）及《飛黃騰達》沙巴遜史丹（Sebastian Stan）。

（即時娛樂）