73歲洪金寶仍想挑戰自我 盼有機會拍文藝愛情電影 (13:26)

第十八屆亞洲電影大獎頒獎典禮將於3月16日在西九文化區戲曲中心舉行，今年獲邀擔任評審主席的73歲洪金寶作為動作電影的先驅，創作生涯橫跨逾半世紀，並曾於第5屆亞洲電影大獎憑《葉問2》獲最佳男配角獎、第16屆亞洲電影大獎榮獲終身成就獎。今年重返亞洲電影大獎舞台，他坦言很高興有機會與一眾亞洲電影人及觀眾見面。作為第十八屆亞洲電影大獎的評審主席，洪金寶分享了他對評審工作的看法和基準︰「電影欣賞是一件非常主觀的事情，每個人都有自己的感受和看法。我評審時會很坦白地表達自己的觀點，給予紮實的評價，我相信這是對創作者的尊重。」

他認為評審不僅是表達觀點，更需要彼此交流。雖然評審過程需要直接表達自己的意見，但他更願意聆聽他人。洪金寶說︰「在片場工作多年，我學會了一件事，電影是團隊合作的藝術。無論是拍戲還是評審，都不是一個人的決定。我會聽取其他評審的意見，大家一起討論，因為每個人都有自己的專業見解。我希望最終的決定，是大家都認同的。」他表示這次大獎的意義並不在於評判電影的高低，更是為亞洲電影提供一個展示的平台。他說︰「這些年來，亞洲電影湧現了許多讓人眼前一亮的作品，當中所呈現的人物和畫面，都能讓人留下難忘的印象。我很期待能透過這次大獎，致力發揚電影文化，讓更多觀眾欣賞到這些精彩的創作，進一步認識亞洲電影的文化深度和魅力。」

當談及導演、監製和演員等多重身分中哪個最具挑戰性時，洪金寶坦言：「導演最難。需要全程掌控片場，兼顧每一個細節，確保作品具有良好敘事能力外，兼而節奏張弛有度，分寸拿捏得瀟灑而準確，確實不容易。」儘管多年來嘗試過各種動作電影題材，他依然希望在未來挑戰自我︰「我對愛情電影很感興趣，這是我從未嘗試過的方向。」洪金寶曾在1989年的電影《八両金》中涉足愛情題材，該片由張婉婷執導，講述一名移居美國多年的華裔移民回鄉。他與張艾嘉合作，演繹從童年歡喜冤家逐漸走向愛情的故事。該片為洪金寶贏得第9屆香港電影金像獎最佳男主角提名，成為經典之作。

談及動作電影的價值時，洪金寶表示：「動作電影不僅要呈現動作場面，每個動作背後都要有力量和情感表達，真正做到了文武雙全。」作為一個導演、一個演員、動作指導和監製，他提到動作電影能拉近世界各地之距離，令世界大同。因動作電影的包容性，與喜劇、驚悚甚至愛情元素結合，展現無限的創作空間，並期盼未來能看到更多突破傳統的動作電影。

（即時娛樂）