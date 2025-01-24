蔡少芬時隔6年再拍電影 眼神打動「兒子」肖戰 (14:12)

蔡少芬（Ada）、梁家輝、內地男星肖戰等，日前出席徐克執導的內地賀歲片《射鵰英雄傳：俠之大者》發布會。Ada時隔6年再拍電影，在戲中飾演主角郭靖（肖戰飾）的母親李萍，早前電影預告片播出後獲網民讚眼神全是戲。她表示一見到劇本有徐克導演的名字已非常震驚，十分興奮可以參與電影。Ada說︰「那時候就覺得無論是哪個角色，可以跟徐克導演合作，簡直是我的榮耀！」

徐克導演透露尋找飾演「李萍」的演員之路相當不容易︰「我要找一個有俠氣同時有自己氣勢的女演員，因為她在電影裏獨自帶大兒子，母親的影響是最大，所以我想來想去最後找來飾演過女俠的蔡少芬來擔任這個角色。」Ada曾在10多年前演出過徐克導演監製的電視劇《七劍下天山》，飾演女俠「飛紅巾」，完美演繹出飛紅巾的個性。Ada直言感激徐克導演仍然記得自己，能夠在今次電影中再度合作。

談到與肖戰演母子，Ada回憶首次跟他見面時的情况︰「嘩！真的很高真的很帥！當時他已經穿上戲服一邊對戲，他是一位很認真的演員。之後在香港見到他的代言海報，我都會跟仔女講我『兒子』真帥！綵排時，他已經完全與戲中角色『郭靖』融為一體，很了不起！很高興可以跟他合作﹗」Ada與肖戰在鏡頭後直接以「娘」、「仔」互稱。肖戰表示拍攝前氣氛很輕鬆，但正式開拍就被「母親」堅定的眼神打動。他說︰「從她的眼神裏感受到她如何教導郭靖的故事，都在眼神裏看得出。」

Ada被問到今年的過年節目時，稱一早買好《射鵰英雄傳》的電影門票， 屆時會與丈夫及仔女入場觀看。

（即時娛樂）