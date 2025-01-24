臨時決鬥｜古天樂派張文傑胡子彤穿T-back對撼高海寧 (15:15)

古天樂（古仔）、梁詠琪（Gigi）、王丹妮、胡子彤、張文傑及陳湛文昨晚（23日）出席電影《臨時決鬥》首映禮，齊齊手持揮春，分享戲中金句，向現場觀眾提早拜年。古仔說︰「希望大家好好支持屬於我們的港產片，這才是最重要﹗大會本來安排我們拿着神主牌，希望這部戲會愈來愈好。」Gigi表示西班牙籍丈夫Sergio及女兒Sofia聽不明廣東話對白，要她現場翻譯，因此安排兩人待電影正式上映時才一家三口入場看。古仔稱父母每次都會捧場，但兩老年紀大，擔心首映人多會被絆倒，同樣會稍後才入場。他表示︰「他們每次都會給意見，從前側重我個人表現，現在就看電影整體性。說我哪部戲最好看？每一套都讚好。父母會偏私，不可以作準。」

Gigi被問到女兒Sofia可否讚她在電影中很漂亮時說︰「她見過我不漂亮的一面，因此沒說靚或醜。她曾說過我不化妝時較漂亮。」古仔稱完全明白Sofia的感受︰「我也一樣，不習慣母親化妝的樣子，問她是否要參加飲宴？看她化妝力度，我就知她要去哪裏，化得濃就去唱粵曲，化得淡就去飲茶，沒化妝就是買餸。我不方便陪她去買餸，但又擔心她已年紀大，因此一定要工人陪伴她。」談到劉青雲也被曾發現到街市買餸，Gigi鼓勵古仔多逛街市︰「每天也去，大家見慣了你，情况會好一點。平日都不去街市，大家突然在街市見到古天樂，魚都翻生。多去街市，讓大家習慣了，變成『市民』後才帶媽媽去街市。」

談到同期有3套賀歲片上映，古仔希望大家都有好成績︰「沒可能只得一套賀歲片，不存在分薄票房問題，希望百花齊放﹗知道《臨時決鬥》有很多包場，我們將要連續兩日分組謝票。以前不停謝票時會覺得很累，現已習慣，不謝票反而像欠了些什麼。不過，我不想謝票太死板，希望有新方法，與觀眾近距離接觸也不怕，互動氣氛會好一點。」電影《麻雀女王追男仔》高海寧稱票房如有8000萬就穿泳衣回饋觀眾，古仔笑說︰「我派張文傑穿T-back泳褲，我代他答應，不能拒絕。」Gigi聞言說她也想看。古仔續說：「票房過億就胡子彤穿T-back泳褲﹗女演員排之後，我就排最後﹗不公平？世界就是這樣，我要票房破了香港紀錄才做﹗如有2億票房，我就穿『Tea Bag』茶包出來斟茶給你喝。」Gigi聽到古仔說要穿泳衣後表示︰「要給我時間操練﹗我一向沒信心，而且怕穿泳衣，如有信心就選了港姐﹗」

（即時娛樂）