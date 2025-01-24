鍾慧冰過年用辟邪四寶沖涼 阿正公開奇怪蘿蔔糕食法 (16:12)

黃正宜（阿正）和鍾慧冰（冰姐）主持的ViuTV全新節目《咁樣過年至正路》下周一（27日）首播，兩人將走訪ViuTV選美真人騷《美麗40路》參賽者家中，了解她們各自的過年習俗。蕭欣浩博士和一眾新生代男主持陳樂庭、羅子熙、劉瑞威、何居倬、黃泓祖、王鋒以及林昆樂又會組成「解說團隊」，擊破一個又一個過年習俗迷思。

阿正和冰姐去到《美麗40路》參賽者周雅韻（Connie）家中一同洗邋遢。對於洗邋遢這個傳統，獨居的阿正坦言最多只會吸塵，冰姐就表示跟阿正媽媽一樣會洗得很仔細。阿正試探地問：「都唔係你做啦，係咪啊？」被阿正講中的冰姐即時霸氣回應︰「你唔好理，我指揮啊嘛！指揮嗰個最重要啊！」除了屋之外，人都要洗邋遢，阿正稱每年年廿八一定會用碌柚葉沖涼。冰姐更厲害，稱會用辟邪四寶（碌柚葉、黃皮葉、芙蓉葉和柏葉）煲水沖涼，還會由頭淋到落腳。

講到過年傳統食品蘿蔔糕，阿正由於小時候不吃辣，唯有改用泰式酸辣醬，但是因為從小吃到大，所以就算人大了，知道沒有人會這樣吃，也改不了這個奇怪食法。冰姐說以前會煎蘿蔔糕來吃，但近年因為怕熱氣和要保養聲線，所以改為蒸蘿蔔糕。她表示蒸糕時會放些XO醬於蘿蔔糕上面，或加些豉油熟油一齊蒸。

（即時娛樂）