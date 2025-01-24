蔡卓妍愛打麻將 自爆想找年輕朋友竹戰原因 (16:28)

谷德昭將在明晚（25日）播出的新一集《爆谷一周》請來賀歲片《祥賭必贏》蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、邱士縉（Stanley）、朱栢康及楊偉倫任嘉賓。阿Sa在戲中飾演病態賭徒，跟最憎人賭錢的張繼聰閃婚，在新婚生活中要千方百計掩飾自己的賭癮。阿Sa笑稱角色很切合自己，但強調自己不是愛賭錢，只是很鍾意打麻將。她說︰「我唔玩錢都得㗎！有陣時得我同助手、化妝師3個人都打㗎，啤牌嗰啲都好鍾意玩㗎！」Stanley則飾演阿Sa細佬，在戲中有控制住阿Sa的賭癮及追女仔兩大任務。朱栢康在戲中就扮中韓混血兒，自言每一日化好妝之後都要花時間對鏡接受自己，跟自己說「你真係靚仔」。

張繼聰自言跟朱栢康太熟絡，基本上由細到大做戲都是殘害對方。他說︰「因為大家太知嗰啲衰嘢，即係趷起條尾我知佢做咩，所以我哋係長期忍唔到笑。今次加埋阿Sa，我哋兩個對緊戲嘅時候，其實最好睇係阿Sa嘅反應。」阿Sa表示︰「我直頭同導演講，不如個鏡頭唔好帶到我啦！好辛苦，因為佢哋對白好長又好笑，佢哋自己又忍唔到笑喎，我企喺隔籬又冇對白喎，跟住我就不停係咁搣住大髀，我又好驚如果我笑咗佢哋又要重頭再嚟過。」張繼聰透露其中有一段台詞自己最鍾意，但拍攝時卻一直忍不住笑。他說：「有一個鏡頭阿康整緊我嘅時候，其實你會睇到我會有半秒呢，嗰條脷係伸咗出嚟，即係我嗰隻蟹腳呀！」

張繼聰曾於電視劇中演出過用胸來猜枚，有現場觀眾希望能現場看一次張繼聰和Stanley震胸猜枚。張繼聰最初笑稱自己當時練胸過度，所以肌肉受損，但最後亦應觀眾要求表演震胸。張繼聰見大家看得非常開心便問：「好睇咩？」大家異口同聲回答：「好睇呀！」張繼聰禁不住說：「黐線！咁樣喇，如果你哋咁想睇呢，我第日搞個騷，繼棟篤笑之後，我就一個棟篤震，你哋買飛先入嚟睇，咁我唔可以再亂震喇！」之後Stanley亦表演震胸，惹來全場尖叫，他表示因為跳舞所以有練。

臨近過年，張繼聰說每年年三十晚也會跟家人和工人姐姐在家中玩大細：「工人姐姐唯一可以『鋸』個先生就係呢刻。好狼㗎！佢哋係買嗰啲一賠250嘅圍骰，鋪鋪買1蚊、5蚊，扑中就幾百蚊㗎喇！」谷德昭指古天樂過年很受歡迎：「喺吳鎮宇屋企，佢攞個透明膠袋入錢入嚟，你見到佢好多散紙，但係佢啲散紙唔散㗎！攞啦咁樣㗎，真係好受歡迎！」

Stanley就指會同MIRROR成員打麻將，當中比較愛打牌的有Jeremy、Jer和Edan，花姐亦都鍾意打牌。阿Sa認為打得最好的是Jeremy，谷德昭笑指阿Sa是歡迎任何麻將腳。阿Sa解釋：「要吸入一啲後生啲呀，我驚打打吓呢，嗰啲friend好老打唔到！」全場大笑。阿Sa還說：「我夢想就係同茱莉亞羅拔絲打一場麻將，但係我要學吓嗰啲牌嘅英文先！」

（即時娛樂）