吳大強吳偉豪父子檔 拍無綫新年賀歲宣傳片 見證「幸福傳承」 (17:58)

Ricco與爸爸父子檔演出，但2人卻非演父子，吳大強（左圖）在宣傳片中的身分，是影樓老闆。（無綫提供圖片）

為迎接蛇年，無綫於合家歡時段推出以一家團圓為主題的賀歲宣傳片，除邀來吳大強（Bill哥哥）及吳偉豪（Ricco）「父子檔」上陣演出，還有人氣小花羅毓儀、綠葉演員葉凱茵及黃子雄，分別飾演吳偉豪妹妹、媽咪及Daddy。

故事講述吳偉豪因為工作關係，未能飛加拿大與家人共度農曆新年。當葉凱茵得悉兒子未能飛赴加拿大過年後，決定與黃子雄及羅毓儀飛返香港、為努力工作的吳偉豪送上驚喜。宣傳片最後以一家四口開心品嘗蘿蔔糕作結，相當溫馨。

Ricco與爸爸父子檔演出，但2人卻非演父子，吳大強在宣傳片中的身分，是影樓老闆，並提醒Ricco為自己與家人留下美好時刻重要性：「一家人可以留個美好回憶，到你第日睇番時，又會有唔同嘅感受。」

吳大強本身亦重視全家福，11年前因有感一家人經常出入影樓拍廣告，於是影了一張全家福；2年前，吳大強有感大家近10年變化頗大，故與老婆及四名囝囝，相約還原當年全家福，他說：「諗住同一個甫士擺番一樣，睇下呢10年變化。」在2張全家福中，Ricco與細佬10年前後，均巧妙地分別穿上橫間及格仔紋「兄弟裝」，心有靈犀。吳大強指當年影全家福相當大陣仗：「嗰時影張影樓相好大陣仗，但幾貴都會去影，因為必須要掛喺屋企。」

平時熱愛唱英文經典歌的吳大強笑言，自己較重視農曆新年，即使細仔身處澳洲讀書，Ricco與其他兒子又各有各忙，但每逢農曆新年，一家六口還會千方百計聚在一起，不是兒子由澳洲飛回香港，就是透過FaceTime聯誼，一家人感情要好。

健談的吳大強，談到與Ricco的難忘點滴，竟揭出Ricco小時候曾於全家人外遊期間走失：「有次去內地旅行，好多人嘅，佢突然走失咗。我哋好驚，因為佢細個都受歡迎，好多人會抱佢，嗰時嗰幾分鐘，個心非常焦急，後尾搵番佢時，佢企喺度喊，嗰幕真係歷歷在目。」

為了配合留倩影傳承幸福的主題，宣傳片特別選址在一間歷史悠久、碩果僅存的「善美影室」拍攝，Ricco訪問了拍攝全家福經驗超過20年的影樓老闆林國盛師傅。原來林師傅於90年代因上一手老闆移民接手影樓，並改名「善美」希望能做到盡善盡美。

這些年儲落不少熟客的林師傅，笑言影樓最忙最熱鬧的時間正值是新年，並謂最感動是見到不少家庭、因為一張全家福能超越地域界限地凝聚在一起：「有啲家庭影完全家福後，會一人攞一張，有啲帶去美國、有啲帶去澳洲，都係凝聚方式。」

談到難忘事，林師傅透露曾見過一位爺爺，帶自己孫子去到影樓，並細述自己當年與孫子一樣年紀時，如何開心地在影樓拍攝靚相，並要求孫子重複自己當年的甫士影新相，林師傅謂：「好得意呀，見到好感動，好似提供咗個相聚嘅地方畀佢哋。」

（即時娛樂）