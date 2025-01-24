林穎彤拍HOY TV微短劇 蘇韻姿陳思圻主持新春節目 (18:43)

HOY TV今個新春再度與文創產業發展處「創意智優計劃」合作推出多個節目，包括年廿九與廣東台聯合製作的春晚盛典《粵來粵好過大年》、蘇韻姿及陳思圻主持的《灣區過新年》、自家製微短劇《我家有囍事》。

《粵來粵好過大年》將於年廿九當晚於HOY TV、廣東衛視、珠江頻道、加拿大Fairchild新時代電視及馬來西亞Media Prima 8TV播放，除有張衛健、林志美、鍾嘉欣、周柏豪、尹光等歌手參與，廣東衛視亦會邀請周筆暢、孫楠、陳立農等人現身與觀眾迎春節。HOY TV又公開招募香港民間青年團體為春晚獻技，最終有超過400位表演者參與其中，張衛健驚喜現身為觀眾送上專屬「大聖爺」的回憶殺，遊戲動作演員殷凱帶領140位小朋友同台演出，致敬中國古典名著《西遊記》；尹光與兩組民間舞獅團體破天荒合作，以LED舞獅與傳統舞獅，配合高難度技藝踏「山庄」演出；黃智雯孖中國鼓團體及踢踏舞團體，為春晚創作一場中西文化匯演；伍允龍、曹星如伙拍民間武術團體帶來功夫表演，延續功夫熱潮。菊梓喬與民間中樂團以國風編曲重新演繹經典金曲，今次是她第二次參與春晚演出：「真係好開心、好榮幸，新年係一個好開心嘅節日，所以揀咗件服飾比較喜氣洋洋，大家記得支持啦﹗」大年初二播出的《灣區過新年》由蘇韻姿及陳思圻主持，她們將走訪大灣區3個城市 感受當地人如何慶祝這個重要的傳統佳節，包括一嘗中山居民嘅團圓飯，又往佛山欣賞當地的藝術文化，剪紙及綵燈會藝術，再去到與港為鄰的深圳，以古裝扮相介紹「打卡文化」。

HOY TV於新春期間推出首個自家微短劇《我家有囍事》，找來林德信（Alex）、林穎彤（Bella）、梁茵、七仙羽（七師傅）、李尚正、盧頌恩、阮偉倫等主演。首次拍攝微短劇的林穎彤、七仙羽和阮偉倫都對新劇充滿期待! Bella飾演千金小姐，她笑指角色跟自己完全相反：「今次呢個角色都好『跳掣』，仲要同梁茵爭林德信，要諗吓點樣演繹會比較好。」阮偉倫非常滿意自己這個躺平的角色：「我今次做一個受盡萬千寵愛嘅孻仔，一事無成，但係有七師傅呢個媽咪，梗係享受吓呢種躺平嘅感覺，日日淨係攬住佢，同埋問候佢! 」現場所見，七師傅不斷「爆肚」：「因為微短劇一定要搞笑，一定要誇張，太平淡就唔好睇，所以裏面啲字眼要好爆，等人哋諗唔到﹗之前我都有講過Bella一定會做女主角，依家真係做到啦﹗我覺得佢個樣靚，同埋冇整容，呢個市面上真係好少㗎喇! 」

梁茵表示其角色是拜金女：「因為屋企人自細都係教育我要嫁個有錢人，所以一知道Alex嘅角色係一個有錢仔，又靚靚仔仔咁，就非常傾慕佢! 」Alex笑言他的角色有點傻：「我喺劇裏面係一個會計師，會周旋喺Bella同埋梁茵之間，我覺得自己好似傻傻哋咁，太過nice唔識得say no，但始終都係一套賀歲劇，所以當中嘅內容都會比較誇張同搞笑，有埋七師傅喺度狂『爆肚』，我都好期待同佢一齊玩吓，每次都會有驚喜﹗」合作無間的李尚正和盧頌恩首次飾演兩夫妻，阿正表示與妹頭應該沒親密場面：「我哋做主要場口鬧交居多，所以應該冇一啲肉博嘅場面，但我應該會同另外一個演員有動作戲。」而妹頭亦笑言可以做正爺的老婆非常興奮。

（即時娛樂）