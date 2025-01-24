亨仔自封「ROVER沙包」常捱鬧 讚VIVA型格青春 盼跟導師陳蕾合作 (22:03)

樂隊ROVER今年初在叱咤頒獎禮獲生力軍組合銀獎，出身於《全民造星V》的陳鎮亨（亨仔）、卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason Loi）及王希晉，分享當歌手後的生活，他們覺得辛苦但開心，Kim說：「做騷、出歌、練歌機會多，是幾好的鍛練，濃縮別人2年所做的事，很幸福。」希晉稱音樂工作令精神與體力透支，但見到大家進步，就感興奮：「我出騷變得淡定，沒以前緊張。」亨仔寧願今年繼續辛苦，因為辛苦代表有工作。Jason難忘初入行時又要兼顧學業，經常即日往來港澳兩地，花了不少時間適應。

Kim與希晉指隊友間已培養默契，彼此互補不足，但會有磨合期，亨仔即自嘲：「我是ROVER沙包，經常被人鬧。」希晉自爆急躁性格，曾跟亨仔鬧交：「亨仔對喜歡的事很熱衷，對不喜歡的事完全不理，若果他沒有做錯事，就不會捱鬧；不過我不可以只講別人，我都有陋習，有時說話語氣重，我想直接講出問題，讓大家了解改進，我不會有心結，好多人都說鬧交，即是不打不相識。」

亨仔認為溝通是好事，但應先控制情緒，他說：「言者無心、聽者有意，不想有任何人受傷，說話溫和一點，會令大家舒服，這是我想法，不是影射希晉，跟他亦沒有心結。」

去年ROVER參加籃球賽，跟同期出道的組合VIVA、MATCH、 OneUp交流，4子激讚VIVA跳啦啦隊舞，希晉說：「我都有聽VIVA歌曲，型格又青春，是多元化女團，我們都想跟不同歌手合作，相信有女聲在我們的歌中，感覺很不同，《造星V》導師陳蕾都是想合作單位，她唱歌很Rock。」

（即時娛樂）