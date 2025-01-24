浪花男子首訪港 備戰亞博騷 盼收粉絲利市 (20:37)

左起：大橋和也、西畑大吾、大西流星、高橋恭平、道枝駿佑、長尾謙杜及藤原丈一郎。（大會提供）

日本人氣男團浪花男子（Naniwa Danshi）今天（24日）抵港，準備明晚（25日）和後晚（26日）假亞洲國際博覽館Arena，舉行2場《Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' in Hong Kong》演唱會，香港站是巡迴尾站，7名成員藤原丈一郎、道枝駿佑、大橋和也、大西流星、西畑大吾、長尾謙杜及高橋恭平，今天接受本地傳媒訪問。

7子均是首次來港，他們透露抵港前搜集香港資料，大讚香港天氣好，很和暖，還問過早前來港開騷的同門師弟Travis Japan，對方推介了不少香港美食。

浪花男子出道僅3年多，人氣遍布全球，道枝駿佑謙稱仍有很多人不認識他們，但透過這次亞洲巡迴，感受到各地粉絲愛及支持，又指這次亞洲巡迴亦讓他們成長。

問到他們會否關心其他成員演出的戲劇，藤原丈一郎稱有看道枝駿佑的《金田一少年事件簿》；「有一種家人上電視的感覺，很厲害啊！」道枝駿佑解釋：「藤原知道我有一幕戲對白很長，有28頁紙，所以覺得厲害。」

提到新年，他們收到前輩派的利市，西畑大吾說：「往年我會派利市給後輩，但今年因為見不到他們而沒有派。」他還笑言若在個唱上，收到粉絲派的利市也不錯。

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（即時娛樂）