MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo,教主)今晚(24日)在社交平台貼近照與神徒(粉絲暱稱)互動,原來教主最近飛到越南胡志明市排舞﹑開會,他表示當地天氣好熱,他和助手「教John」都熱到沒甚表情,另一張相教主只影了雙腳照,有神徒指雙腿白滑太誘惑,另有神徒稱:「你件衫衫要爆啦﹗」教主則留言冧粉絲:"Wait for me to come home, ok?"

(即時娛樂)