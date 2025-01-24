193靠廁所靈感寫詞 自爆曾想唔撈 體驗被泥土活埋 將來盼海葬 (22:23)

ERROR成員郭嘉駿（193）今年首支個人單曲《Keep Walking》今天（24日）登場，今次邀得出爐「叱咤樂壇監製大獎」得主陳考威（Gareth）擔任監製、新進唱作人Daniel Toh作曲，193繼《睡到三點》及《再次Puppy Love》後，第3次親自填詞，既是歌者自白，同時希望透過歌詞發放正能量，勉勵大家遇到任何挫折，也不要放棄，只要繼續前行，才有機會遇上好人好事！為了呈現《Keep Walking》勵志概念，193到水塘拍攝唯美MV，除了赤腳行山外，更首度挑戰被「活埋」場口，寓意193像種籽一樣發芽，破土而出，一步一腳印踏實地行出屬於自己演藝之路。

193表示由於新歌《Keep Walking》旋律較《睡到三點》及《再次Puppy Love》複雜，所以填詞難度升級，大概花了2、3天完成8成歌詞，到錄音時再修改，來來回回花上個多月時間才完成，是嘔心瀝血之作！

他說：「收到Demo後，原本與Gareth打算找人填詞，適逢有一段時間心情低落，總是宅在家中，反正有空不如自己填詞，起初為了鼓勵自己，把歌詞填得太直白、太Personal，錄音前修改了部分歌詞，改得較為淺白，希望大家從中得到共鳴。老實說，填完詞後我也變得開心及正面，只要不放棄，就算遇到挫折也繼續向前行，Keep walking總會有好事發生！」

193又自爆有三句歌詞只花了1分鐘便完成，而且靈感是源自廁所。他說：「這三句歌詞『悲哀通通將之拋棄，看看這世間多優美，不需多理是與非。』只花了1分鐘便填完，忘了是冲涼或大便時，突然靈感閃現，起初覺得這幾句有點太直白，但人生根本不用想太多，正如要將悲傷抛諸腦後，才能著眼於世上依然存在的美好人事物一樣。」

193入行6年多，經歷過高山低谷，他坦承無數次萌生放棄念頭：「入行後經歷過大起大落，很多時也想放棄，甚至想離開娛樂圈轉行，但放棄容易，堅持最難！人生有時要敢於挑戰，因為成功挑戰後，會得到不一樣的快樂，就算最終失敗，起碼努力嘗試過，過程中已甚有滿足感，每次令我堅持下去的動力，都是來自Fans，一直以來多得他們無條件支持我，既然他們信任我，我又怎可以不信任自己呢？我不可以輕言放棄！」

向來說到做到的193，去年如願去紋身，雖然紋身上的三隻數碼獸均是馬騮，但在拍攝現場遇上真馬騮便「打回原形」，高呼：「33不行了！」他說：「今次拍MV要赤腳行山，只是小兒科，事關之前拍《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》時，行過日本的三德山，山勢更險峻，加上要著草鞋行山，比赤腳辛苦多了，最恐怖反而是有很多馬騮，大家也知道我害怕所有動物，除了人類以外的動物，雖然風水師說過馬騮旺我，但仍然無法克服恐懼，希望Keep walking，有朝一日可以跨過心理關口去擁抱馬騮！」

初嘗被泥土「活埋」的滋味，193百無禁忌說：「泥土在MV中象徵蛻變，寓意我破土而山發芽成長，被活埋的感覺比我想像中輕鬆，其實人一定會經歷生老病死，總有一天要被泥土遮蓋身體，無論火葬抑或土葬，也要被埋，能夠提早體驗也不錯。特別在此叮囑各位，如果，將來我百年歸老，我不想土葬或火葬，不如試試海葬。」

「大吉利市」過後，193許下新願望：「短期目標是希望做一首傳唱度高的歌曲，然後有獎攞，但這些都是其次，最大目標是透過作品去感染別人，例如我經常收到Fans的信息，不少人表示看完ERROR的節目後，變得樂觀積極；聽過《無敵聖衣》後返工更有動力；更有人因為看到我的進步，而令人生充滿希望，甚至說過：『你咁廢都做到，我都覺得自己要做到！』諸如此類。證明我們的作品某程度上有鼓勵作用，所以如果有人聽完《Keep Walking》後，因此選擇堅持追夢、永不放棄的話，我便心滿意足了！」

（即時娛樂）