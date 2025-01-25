林盛斌3月開騷 紅隧口掛巨型廣告牌 高呼「我得咗啦」 (12:46)

林盛斌（Bob）將於3月7日踏上紅館舞台，舉行棟篤笑《The Bobfather Finale 2025》。近日，阿Bob的棟篤笑騷巨型廣告牌懸掛在紅隧口，令他有夢想成真的感受。阿Bob昨天（24日）在社交平台分享其紅隧口廣告牌的照片及高呼「阿媽，我得咗啦」。

他說︰「細細個嘅時候，每次紅隧過海，見到呢啲廣告牌，都覺得入面嗰個明星或者名人，好勁，好犀利，特別係九龍過香港左手邊最大嘅呢一塊『KS4』。到出嚟做嘢，加入咗呢個娛樂演藝行業，我就同自己講：『終有一日，一定要有一塊自己嘅紅隧廣告牌。』今次宣傳The Bobfather Finale紅館，我同我個拍檔小霖講，我好想要一塊，跟住check到有兩塊係可以配合到我哋嘅宣傳期。呢個時候，人生交叉點就出現啦：有一塊，係我最最最夢寐以求嘅，但係就貴啲，擺放時間短啲，仲要唔係好吸引嘅過年前後期間；另一塊，喺對面馬路嘅，冇咁起眼嘅，細啲，平啲，擺放時間長啲，仲要係開show前嗰段嘅黃金時間。然後，小霖問我想點，跟住我好認真同佢講：『喺宣傳嘅角度，當然細啲同平啲嗰塊，係最好嘅，但係，作為兄弟、拍檔，可唔可以俾我任性一次？』跟住佢好有型咁，講咗句：『你喜歡KS4，就KS4吧！』多謝。」

阿Bob直言不知道這塊大型廣告牌能有幾多宣傳效果，但就令他實現了夢想。阿Bob說︰「我唔知道到底呢塊紅隧嘅大型廣告牌，可以為我帶嚟幾多票房同宣傳嘅效果，我只係知道，人生路上，遇上對嘅人，你想實現嘅夢想，就會更加容易實現。阿媽，我得咗啦。」

（即時娛樂）