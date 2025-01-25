陳慧嫻紅館勁舞跳到甩褲求幫忙 李克勤尷尬稱已有家室 (14:03)

陳慧嫻昨晚（24日）舉行第3場紅館演唱會，請來從寶麗金年代就相識的好友李克勤擔任演出嘉賓。休息了一天的慧嫻狀態大勇，觀眾氣氛比首兩場更熱烈，不時跟住偶像大合唱。慧嫻演出時更投入，在跳唱環節上跳到甩褲。她與李克勤跳唱完《跳舞街》後大叫︰「克勤呀，我唔知係咪瘦咗，條褲甩咗落嚟，我入面嗰條打底褲。你幫我搞搞得唔得？」李克勤尷尬回應︰「我有家室㗎啦喎﹗」陳慧嫻未有理會，繼續說︰「唔緊要啦，當睇唔到啦今晚﹗」李克勤提議︰「搵個女dancer過嚟啦，過年流流﹗」兩人對話令觀眾捧腹大笑﹗

陳慧嫻稱與李克勤相識數十載，他多年來在工作上給了很多意見。陳慧嫻說︰「佢真係一個天才嚟㗎﹗我做乜都會問佢意見。今次開演唱會，佢特登嚟睇第1場，畀咗好多意見我。好多我諗唔到嘅嘢，佢都諗到。咁多年來，我做乜節目、接乜工作，佢都畀好多意見我。」她對李克勤說︰「近半年，我見你不停咁巡迴演出，飛來飛去，我都唔敢打咁多電話畀你，有時見到都覺得有啲心痛。做乜咁辛苦呀？」李克勤答︰「嘩，我有少少眼泛淚光添﹗我家庭負擔重嘛﹗」

陳慧嫻叮囑︰「你唔好咁辛苦，等佢哋（李克勤兩個兒子）好似你咁白手興家，自己掙錢﹗」李克勤笑道︰「我都要使㗎﹗男人需要安全感，我咪努力搵錢囉﹗」陳慧嫻續說︰「係啦，你仲係一個細路，仲要砌嗰啲『乜go』。將來我冇得食，唔該你救濟吓我。As my best friend（作為我好朋友），我知你一定會﹗我依家去換衫，你幫我唱半個鐘喇﹗」李克勤獨唱陳慧嫻的《去吧》，他說︰「我為咗呢個好朋友，第一晚就嚟捧場。我未試過做人嘉賓要跳舞，誠意十足㗎喇﹗睇咗一次先，有定心理準備。」

（即時娛樂）