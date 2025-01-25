容祖兒自封「Back Pain」 率隊友挑戰連體拗腰甫士 (15:28)

TVB《聲生不息‧大灣區季》今晚（25日）播出第6集，容祖兒率領的女子組與陳小春率領的男子組輪流出場獻唱。容祖兒一隊Full Team上台跳唱《活著Viva》，炒熱全場氣氛。2005年《超級女聲》總冠軍李宇春及亞軍周筆暢同台獻唱，加入小段《天下無雙》的《17歲》亦是別具意義。每次PK戰均求勝心切的容祖兒為了唱好《活著Viva》，私下捉住隊員排練了很久，Ending Pose已改了又改。眾人最終應主持何炅要求，即場還原被淘汰掉的Ending Pose，原來原本的Ending Pose難度相當高，未幾即出現一幅6位女歌手「人疊人」齊齊向後拗腰的畫面，站在最後一位的伍珂玥，更似要一下子承受前面5個人的重量。容祖兒示範完動作搞笑自封「Back Pain」︰「主要是因為現在Back Pain，所以我們否決了這個動作。」陳小春與黃子弘凡獻唱完《無賴》後，透露抽中唱《無賴》時遭女子組人身攻擊。

阮兆祥在這集節目中介紹香港樂壇的經典舞台服裝，還訪問了殿堂級時裝及形象設計師劉培基。在形象設計行業打拼了60年的劉培基，剖白當年為好友梅艷芳（阿梅）設計最後一次演唱會舞台服裝的心路歷程。他指住當年的兩件經典服裝說：「金色衣服是生離，婚紗是死別。婚紗造型是阿梅當時最後希望遇上的東西，正因為很重要，我設計頭紗時遇上很大難題，怎麼可以在沒有新郎的情况下揭開頭紗呢？然後我就想到由梅艷芳自己揭，即是我低頭時你看不到我，但我一抬頭，頭紗就揭開了。這個設計代表了她把自己嫁給了舞台、嫁給了歌迷。很多人問我可希望下輩子可以重遇她，我覺得不需要了，我們有這一輩子就好。」

（即時娛樂）